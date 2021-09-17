В Японии хотят найти препарат от COVID-19 благодаря искусственному интеллекту

Группа японских ученых сообщила, что ей удалось создать систему искусственного интеллекта, которая может быстро исследовать многочисленные химические вещества для определения возможных лекарств против разных болезней.

Об этом передает NHK.

Ученые из Медицинского института биорегуляции Университета Кюсю сказали, что их программа обнаружила возможный препарат для лечения коронавируса (COVID-19).

Отмечается, что традиционные методы поиска лекарств-кандидатов требуют много времени и усилий, так как они предусматривают проведение одного за другим экспериментов со многими химическими веществами.

Ученые же утверждают, что их программа на основе искусственного интеллекта изучила более 2,5 млн комбинаций патогенных белков и химических веществ, которые могут обуздать их действие.

Они говорят, что их система может анализировать около 6 тыс. видов химических веществ в минуту и определить подходящие лекарства-кандидаты.

Также исследователи заявляют, что программа рекомендовала использовать в качестве возможного препарата от коронавируса средство, которое прежде использовалось для лечения глаукомы.

По их словам, эксперимент с культивируемой клеткой подтвердил, что это лекарство может заблокировать заражение вирусом.