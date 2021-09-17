0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Италия планирует добиться отказа от использования угля во всем мире

Италия планирует добиться отказа от использования угля во всем мире

Италия хочет добиться отказа от использования угля во всем мире и работает над этим с другими странами.

Об этом сообщил премьер-министр страны Марио Драги во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Мы планируем заключить глобальное соглашение, призванное как можно скорее свернуть использование угля и заблокировать финансирование новых подобных проектов», — отметил он.

Драги добавил, что Италия хочет также добиться отказа от выделения субсидий на ископаемые источники энергии. При этом Рим будет способствовать использованию возобновляемых источников энергии.

В 2016 году специалисты Всемирного фонда дикой природы и других организаций подготовили доклад, согласно которому убытки от работы угольных электростанций в Европе оцениваются в 23 тысячи преждевременных смертей в год. В докладе говорится, что загрязненный угольными электростанциями воздух может распространяться на сотни километров, в том числе и через границы между странами. Таким образом, фактически вредные выбросы вдыхают не только жители государств, где расположены эти станции, но и жители соседних стран.

Через год во время климатической конференции ООН в Бонне Великобритания и Канада основали Альянс Powering Past Coal.

Его участники обязуются остановить строительство новых электростанций на угле, прекратить использование энергии из угля, установить дату отказа от угля и согласовать свою национальную климатическую политику с целями Парижского климатического соглашения.

К организации присоединились более 50 стран, регионов и городов, а также более 30 компаний и организаций. Среди членов альянса — Франция, Италия, Австрия, Швейцария, Бельгия, отдельные штаты и города США.

В 2020 году на Международном саммите климатических амбиций президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет постепенно отказываться от угля, а также будет сокращать выбросы парниковых газов до достижения конечной цели — углеродной нейтральности.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.