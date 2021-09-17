Италия планирует добиться отказа от использования угля во всем мире

Италия хочет добиться отказа от использования угля во всем мире и работает над этим с другими странами.
Об этом сообщил премьер-министр страны Марио Драги во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
«Мы планируем заключить глобальное соглашение, призванное как можно скорее свернуть использование угля и заблокировать финансирование новых подобных проектов», — отметил он.
Драги добавил, что Италия хочет также добиться отказа от выделения субсидий на ископаемые источники энергии. При этом Рим будет способствовать использованию возобновляемых источников энергии.
В 2016 году специалисты Всемирного фонда дикой природы и других организаций подготовили доклад, согласно которому убытки от работы угольных электростанций в Европе оцениваются в 23 тысячи преждевременных смертей в год. В докладе говорится, что загрязненный угольными электростанциями воздух может распространяться на сотни километров, в том числе и через границы между странами. Таким образом, фактически вредные выбросы вдыхают не только жители государств, где расположены эти станции, но и жители соседних стран.
Через год во время климатической конференции ООН в Бонне Великобритания и Канада основали Альянс Powering Past Coal.
Его участники обязуются остановить строительство новых электростанций на угле, прекратить использование энергии из угля, установить дату отказа от угля и согласовать свою национальную климатическую политику с целями Парижского климатического соглашения.
К организации присоединились более 50 стран, регионов и городов, а также более 30 компаний и организаций. Среди членов альянса — Франция, Италия, Австрия, Швейцария, Бельгия, отдельные штаты и города США.
В 2020 году на Международном саммите климатических амбиций президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет постепенно отказываться от угля, а также будет сокращать выбросы парниковых газов до достижения конечной цели — углеродной нейтральности.
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