Уровень пенсий в Украине может сократиться до 20% от зарплаты — Лазебная

Уровень пенсий в Украине может сократиться с 30% до 20% от зарплаты.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Пенсия составляет 30% зарплаты. Это мало, мы это знаем. Но мы знаем и перспективу. Перспектива – будет 20%», – сказала она в ходе круглого стола в Киеве.

Министр напомнила, что в 2004 году в Украине была введена страховая пенсионная система, которая позволила обеспечить 57-60% от зарплаты: она нормально работала около пяти лет, но потом потеряла релевантность.

Справка Finance.ua: