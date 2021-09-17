Уровень пенсий в Украине может сократиться до 20% от зарплаты — Лазебная

Уровень пенсий в Украине может сократиться с 30% до 20% от зарплаты.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
«Пенсия составляет 30% зарплаты. Это мало, мы это знаем. Но мы знаем и перспективу. Перспектива – будет 20%», – сказала она в ходе круглого стола в Киеве.
Министр напомнила, что в 2004 году в Украине была введена страховая пенсионная система, которая позволила обеспечить 57-60% от зарплаты: она нормально работала около пяти лет, но потом потеряла релевантность.
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