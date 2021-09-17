Межбанк: почему надо ждать сюрпризов по валюте

Понедельник на валютном межбанке не даст особенно скучать никому: ни клиентам, ни дилерам банков, ни самому Нацбанку.
Уже очень скоро окончание месяца и квартала, и этим все сказано. У компаний и государства почти не остается времени для закрытия операций на отчетную дату, и все будут спешить.
Впереди у чиновников — основные суммы выплат возмещений НДС, и хотя уже с конца прошлой недели пошли крупные суммы — это еще только начало. А бизнесу надо закрывать все свои операции на 1-е число. Дефицит времени для завершения отчетного периода и пока еще гривны у большинства клиентов-экспортеров – главный мотиватор для межбанка в ближайшие дни.
Учитывая нежелание покупателей особо подниматься по курсу, и на этом фоне усиление противостояния интересов крупных игроков — понедельник продолжит преподносить сюрпризы по курсообразованию на валютном рынке. Особенно, если к крупным компаниям частного сектора присоединятся и госструктуры, которым тоже надо еще закрыть значительные суммы расчетов с контрагентами за третий квартал. К ним можно отнести, как минимум, Нафтогаз, Укравтодор, Укрзализныцю и тому подобных государственных монополистов. Их «неожиданные» выходы на рынок через госбанки способны полностью изменять расклад по спросу и предложению на торгах, причем — неоднократно.
Все эти перекосы придется «рихтовать» Нацбанку, так как других крупных игроков в виде тех же нерезидентов сейчас особенно на межбанке и не наблюдается. Поэтому регулятору придется внимательно следить за происходящим и скорее всего практически все дни этой недели выходить на торги с интервенциями.
По нашим расчетам, объем операций на торгах в понедельник будет в пределах до $ 130−195 млн при заключении до 420−600 сделок.
Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 27 сентября будут в пределах: доллар — коридор 26,55−26,80 грн, евро — коридор 31,10 — 31,40 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,69 / 26,71
евро — 31,25 / 31,28
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