0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 286 0

Межбанк: почему надо ждать сюрпризов по валюте

Межбанк: почему надо ждать сюрпризов по валюте

Понедельник на валютном межбанке не даст особенно скучать никому: ни клиентам, ни дилерам банков, ни самому Нацбанку.

Уже очень скоро окончание месяца и квартала, и этим все сказано. У компаний и государства почти не остается времени для закрытия операций на отчетную дату, и все будут спешить.

Впереди у чиновников — основные суммы выплат возмещений НДС, и хотя уже с конца прошлой недели пошли крупные суммы — это еще только начало. А бизнесу надо закрывать все свои операции на 1-е число. Дефицит времени для завершения отчетного периода и пока еще гривны у большинства клиентов-экспортеров – главный мотиватор для межбанка в ближайшие дни.

Учитывая нежелание покупателей особо подниматься по курсу, и на этом фоне усиление противостояния интересов крупных игроков — понедельник продолжит преподносить сюрпризы по курсообразованию на валютном рынке. Особенно, если к крупным компаниям частного сектора присоединятся и госструктуры, которым тоже надо еще закрыть значительные суммы расчетов с контрагентами за третий квартал. К ним можно отнести, как минимум, Нафтогаз, Укравтодор, Укрзализныцю и тому подобных государственных монополистов. Их «неожиданные» выходы на рынок через госбанки способны полностью изменять расклад по спросу и предложению на торгах, причем — неоднократно.

Все эти перекосы придется «рихтовать» Нацбанку, так как других крупных игроков в виде тех же нерезидентов сейчас особенно на межбанке и не наблюдается. Поэтому регулятору придется внимательно следить за происходящим и скорее всего практически все дни этой недели выходить на торги с интервенциями.

По нашим расчетам, объем операций на торгах в понедельник будет в пределах до $ 130−195 млн при заключении до 420−600 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 27 сентября будут в пределах: доллар — коридор 26,55−26,80 грн, евро — коридор 31,10 — 31,40 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,69 / 26,71
евро — 31,25 / 31,28

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.