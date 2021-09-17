В Кривом Роге полиция разоблачила в квартире майнинговую ферму криптовалюты

Сотрудники Криворожского районного управления полиции провели санкционированный обыск и обнаружили майнинговую ферму криптовалюты, которую устроил по собственному месту жительства 32-летний криворожец.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского РУП.

«В ходе обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания. Счетчик электрической энергии в момент обыска находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Для уменьшения расходов горожанин с помощью большого магнита блокировал работу счетчика», — говорится в сообщении.



Фото: dp.npu.gov.ua

Как отмечается, все изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 188−1 Уголовного кодекса Украины (похищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.



Фото: dp.npu.gov.ua

Сумма причиненного ущерба устанавливается.