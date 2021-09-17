Маск заявил, что Tesla будет расширять инвестиции в разработки в Китае

Основатель Tesla Илон Маск заявил о намерениях комании расширять свои инвестиции в Китае.

Об этом он сказал во время Всемирной интернет-конференции, организованной администрацией киберпространства КНР, передает CNBC.

Отмечается, что Маск уже второй раз за месяц высоко оценил Китай, который является важным звеном в производстве электромобилей компании, заявив, что это «мировой лидер в цифровизации».

Комментарии Маска показали на конференции как видеозапись его ответов на вопросы.

«Tesla продолжит расширять наши инвестиции и усилия в сфере исследований и разработок в Китае», — заявил Маск.

По его словам, Китай тратит «много ресурсов и усилий на применение новейших цифровых технологий в различных отраслях промышленности, включая автомобильную промышленность».

По словам основателя Tesla, это делает Китай «мировым лидером в области цифровизации».

Во время своего выступления Маск также призвал к защите данных.

«В Tesla мы рады видеть ряд законов и нормативных актов, которые были разработаны для усиления управления данными», — сказал Маск.

По его словам, компания уже создала центр обработки данных в Китае, чтобы «локализовать все данные, полученные от нашего бизнеса здесь, включая производство, продажи, обслуживание и зарядку».