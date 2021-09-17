Маск заявил, что Tesla будет расширять инвестиции в разработки в Китае

Основатель Tesla Илон Маск заявил о намерениях комании расширять свои инвестиции в Китае.
Об этом он сказал во время Всемирной интернет-конференции, организованной администрацией киберпространства КНР, передает CNBC.
Отмечается, что Маск уже второй раз за месяц высоко оценил Китай, который является важным звеном в производстве электромобилей компании, заявив, что это «мировой лидер в цифровизации».
Комментарии Маска показали на конференции как видеозапись его ответов на вопросы.
«Tesla продолжит расширять наши инвестиции и усилия в сфере исследований и разработок в Китае», — заявил Маск.
По его словам, Китай тратит «много ресурсов и усилий на применение новейших цифровых технологий в различных отраслях промышленности, включая автомобильную промышленность».
По словам основателя Tesla, это делает Китай «мировым лидером в области цифровизации».
Во время своего выступления Маск также призвал к защите данных.
«В Tesla мы рады видеть ряд законов и нормативных актов, которые были разработаны для усиления управления данными», — сказал Маск.
По его словам, компания уже создала центр обработки данных в Китае, чтобы «локализовать все данные, полученные от нашего бизнеса здесь, включая производство, продажи, обслуживание и зарядку».
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