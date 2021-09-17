Витренко рассказал об обязательном условии сертификации «Северного потока-2»

Разблокировка доступа европейских покупателей к приобретению российского и центральноазиатского газа на восточной границе Украины и дальнейшему самостоятельному бронированию транзитных мощностей является юридически обязательным условием сертификации «Северного потока-2».
Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире «Реальной политики с Евгением Киселевым» на канале «Украина 24».
«Большая дипломатическая победа Украины, что в совместном заявлении США и Германии есть прямой посыл: Северный поток-2 должен соответствовать духу и слову Третьего энергопакета ЕС, иначе он не может быть сертифицирован, не может реально заработать», — сказал Виренко.
По его словам, прямыми требованиями Третьего энергопакета являются отделение оператора газопровода от влияния Газпрома и Путина, а также обеспечение свободного доступа покупателей к приобретению газа и последующему бронированию транзитных мощностей (а это возможно только при установке точки продажи газа на выходе из российской газотранспортной системы — в Усть-Луге).
«Что очень важно для нас: все это должно сочетаться с принципом солидарности, заложенным в договор об учреждении ЕС. Как раз недавно было решение европейского суда, который указал, что немецкий регулятор при сертификации газопроводов должен применять этот принцип.
Когда немецкий регулятор будет сертифицировать Северный поток-2 — должен также убедиться, что этот газопровод не окажется в привилегированном положении по сравнению с другими , — добавил Витренко.
Обеспечение свободного доступа только к Северному потоку-2 без разблокировки Россией украинского транзитного маршрута противоречило бы принципу солидарности, заявил также глава «Нафтогаза».
«Нельзя обеспечить доступ третьих сторон только к Северному потоку-2. Потому что тогда он станет как раз привилегированным по сравнению с другими газопроводами, идущими из России в Европу — например, через Украину.
Немецкий регулятор не должен сертифицировать Северный поток-2 до разблокирования Россией украинского газопровода для третьих сторон. Чтобы европейские компании смогли получать газ на границе Украина-Россия и затем самостоятельно бронировать транзит через Украину", — сказал он.
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