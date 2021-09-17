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В НКЦБФР назвали секрет успешной пенсионной реформы в Украине

В НКЦБФР назвали секрет успешной пенсионной реформы в Украине

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов считает, что для успеха пенсионной реформы надо предоставить инвесторам качественные механизмы вложения средств.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал от НКЦБФР, в Украине не хватает финансовых инструментов для размещения пенсионных взносов.

«На втором уровне мы видим проблемы с финансовыми инструментами, где будут размещаться средства пенсионной системы. Например, сегодня в Украине уже давно работает третий уровень пенсионного обеспечения. К сожалению, мы видим, что примерно 70% средств фонды вкладывают в ОВГЗ. С одной стороны, очень хорошо, ведь это предоставляет ресурс для экономики страны, а с другой — делает невозможным вариативность этих вкладов. Комиссия работает над условиями для создания финансовых инструментов. И тогда отечественные инвесторы смогут получить качественные механизмы вложения средств», — подчеркнул Магомедов.

Он также рассказал, почему сегодня наши граждане уклоняются от уплаты ЕСВ.

«Потому что они не связывают этот вклад со своим доходом в будущем. Наша задача на втором уровне пенсионного обеспечения — показать украинцам цифры, которые они накопили за определенный период уплаты таких взносов. Тогда каждый сможет понять и увидеть результат от уплаты ЕСВ. Ведь сегодня большинство считают эти траты неуместными и любым путем пытаются их избежать», — отметил глава Комиссии.

Справка Finance.ua:

  • на взгляд министра финансов Сергея Марченко, нынешнюю систему пенсионного обеспечения в Украине нужно безотлагательно менять — чтобы обеспечить хотя бы минимальные выплаты украинцам, которые будут выходить на заслуженный отдых в будущем;
  • Минсоцполитики планирует обеспечивать технологическую инфраструктуру для надежной и прозрачной работы системы пенсионных накоплений;
  • накопительный уровень пенсионной системы может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством. Он не должен влиять на текущие поступления Пенсионного фонда Украины. Об этом рассказала вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

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По материалам Finance.UA
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