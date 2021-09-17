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Шмыгаль о «цифровом безвизе»: можем получить до 3,5 миллиардов долларов в товарах

Шмыгаль о «цифровом безвизе»: можем получить до 3,5 миллиардов долларов в товарах

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по информации экспертов, если мы полностью интегрируемся и будем использовать инструменты цифрового рынка с ЕС, мы можем получить от 2,5 до 3,5 млрд долларов в товарах, и до полумиллиарда выгод в услугах.

Об этом он написал в Facebook.

«Мы активно движемся к „цифровому безвизу“ с Евросоюзом. Утвердили 4 законопроекта об электронной идентификации и электронных доверительных услугах, цель которых — присоединение Украины к Единому цифровому рынку ЕС», — заявил премьер.

По его словам, на практике — это отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и Европой или возможность использовать электронную цифровую подпись во внешнеэкономической деятельности.

По материалам Економічна Правда
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