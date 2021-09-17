Шмыгаль: доступную ипотеку нужно расширить и на небольшие города

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что программу доступной ипотеки нужно расширить на небольшие города. По его словам, на сегодня ипотечные кредиты выдают уже 17 банков.
Об этом сообщает правительственный портал.
“Подписано 847 кредитных договоров на общую сумму более 722 млн гривен. Программа работает, и мы должны развивать ее дальше – не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах – чтобы больше украинцев могли получить доступное и качественное жилье”, – отметил он.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 20 млрд гривен, за счет этих денег будут куплены акции дополнительной эмиссии госкомпании “Украинская финансовая жилищная компания” и профинансирована доступная ипотека.
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