ПФУ сократил финансирование пенсий за месяц почти на 1 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины 24 сентября 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,5 млрд гривен.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал от Пенсионного фонда, как финансируют пенсии в Украине.

“24 сентября 2021 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику завершено финансирование пенсий сентября. На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,5 млрд грн”, – сказано в сообщении.

Как отмечается, всего за сентябрь 2021 года на пенсии направлено 43,4 млрд гривен, это меньше, чем в августе (44,3 млрд гривен). Однако это больше, чем в июле (42,4 млрд гривен) и в июне (42,6 млрд гривен).



Инфографика: Пенсионный фонд

Справка Finance.ua:

бюджет Пенсионного фонда Украины в 2022 году, как ожидается, составит 531,2 млрд грн, что на 31 млрд грн превышает показатель 2021 года;

с 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены дополнительные ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это будет касаться тех категорий граждан, пенсия которых меньше размера средней заработной платы за 2020 год;

кроме того с марта 2023 года продолжится ежегодная индексация таких доплат;

с 1 декабря 2022 года лица до 70 лет, получающие пенсию до 2500 грн и не работающие, будут получать доплату к этой сумме.

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