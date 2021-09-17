ПФУ сократил финансирование пенсий за месяц почти на 1 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины 24 сентября 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,5 млрд гривен.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал от Пенсионного фонда, как финансируют пенсии в Украине.
“24 сентября 2021 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику завершено финансирование пенсий сентября. На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,5 млрд грн”, – сказано в сообщении.
Как отмечается, всего за сентябрь 2021 года на пенсии направлено 43,4 млрд гривен, это меньше, чем в августе (44,3 млрд гривен). Однако это больше, чем в июле (42,4 млрд гривен) и в июне (42,6 млрд гривен).
Инфографика: Пенсионный фонд
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