Представлен самый дешевый кроссовер Volkswagen

Volkswagen запустил в продажу новый компактный кроссовер Taigun по цене от $14,2 тыс. Бюджетную модель предлагают с турбомоторами мощностью до 150 л. с.

Это самая доступная внедорожная модель в линейке немецкого бренда. Кроссовер Volkswagen Taigun будут выпускать в Индии, что позволило снизить его себестоимость. Базовую версию оценили в эквиваленте 14,2 тыс. долларов, а самую дорогую — в $21,5 тыс. Позже начнется экспорт модели в другие страны.

Новый Volkswagen Taigun дизайном и в салоне очень напоминает европейский VW T-Cross, но чуть крупнее побратима:

Длина — 4225 мм

Ширина — 1760 мм

Высота — 1612 мм

Колесная база — 2651 мм

Дорожный просвет кроссовера — 180 мм. Объем багажника на уровне T-Cross (385 л), но при этом салон у Taigun более просторный.



Фото: Volkswagen

Для своей цены Volkswagen Taigun 2022 неплохо оснащен. Даже первоначальный вариант получил кондиционер, 7-дюймовый сенсорный экран, парктроник, 16-дюймовые литые диски и систему стабилизации.



Фото: Volkswagen

В топовой версии GT Plus панель приборов виртуальная, а тачскрин — 10-дюймовый. К тому же добавлены алюминиевые накладки на педали, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, люк, датчики света и дождя.



Фото: Volkswagen

Компактный кроссовер Volkswagen комплектуют бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Оба они по умолчанию идут с 6-ступенчатой механической трансмиссией, но литровому варианту доступен и 6-диапазонный автомат, а 1,5-литровом — 7-ступенчатый робот DSG.