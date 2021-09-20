Должник добровольно уплатил более 404,5 тысячи гривен долга по алиментам, чтобы выехать за границу

Для выезда за границу должник добровольно уплатил более 404,5 тысячи гривен долга по алиментам. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Минюста подробности.

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С августа 2018 должник должен был платить в пользу 2 детей 15 000 грн ежемесячно, но не делал этого.

Государственным исполнителем были наложены предусмотренные законом ограничения, однако лишь желание пересечь границу вынудило должника наконец-то погасить 3-летнюю задолженность.

В общей сложности благодаря применению к должникам установленных законом ограничений с начала года государственными исполнителями было взыскано 963,8 млн грн алиментных платежей. В целом же за этот период органы ГИС взыскали 4,8 млрд грн алиментов.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2021 года размеры алиментов на детей останутся без изменений. Эти выплаты зависят от прожиточного минимума, а он с 1 января также останется без изменений, поскольку вырос с 1 декабря.

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