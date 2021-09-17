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PGNiG остается без права вето при сертификации «Северного потока-2» в Германии — регулятор

PGNiG остается без права вето при сертификации «Северного потока-2» в Германии — регулятор

Польская нефтегазовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) допущена к участию в процедурах сертификации «Северного потока-2», но статус не дает ей права вето в отношении принятых решений.

Информацию об этом подтвердил глава отдела по связям с прессой и общественностью Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur) Фитьо Вульф.

«Я могу подтвердить, что PGNiG SA и PST GmbH были допущены к участию в процедурах сертификации. С этим формальным статусом у привлеченных сторон есть процессуальные права, такие как возможность комментировать. Участие в процедуре не дает права вето», — сообщил Вульф.

Ранее на этой неделе стало известно, что регулятор разрешил PGNiG участвовать в процедуре сертификации российского газопровода «Северный поток-2».

Напомним, в начале августа PGNiG заявила о намерении принять участие в процедурах сертификации газопровода «Северный поток-2».

По мнению правления компании, компания-оператор Nord Stream 2 AG «не желает придерживаться основных правил Третьего энергопакета, которые направлены на обеспечение конкуренции и равных условий для всех участников рынка».

По материалам УНН
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