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Убытки автопроизводителей из-за дефицита чипов составят $210 млрд

Убытки автопроизводителей из-за дефицита чипов составят $210 млрд

В этом году мировые автопроизводители выпустят на 7,7 млн автомобилей меньше из-за дефицита чипов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз от AlixPartners.

Это почти вдвое больше предыдущей оценки в 3,9 миллиона. Также авторы прогноза отмечают, что стоимость дефицита полупроводников выросла на 90%. Теперь упущенная выгода автопроизводителей оценивается в $210 млрд.

Сначала AlixPartners оценивали убытки автопроизводителей в $61 млрд, но в мае пересмотрели прогноз в сторону ухудшения — до $110 миллиардов.

«В будущем продажи пострадают. Сейчас продажи не пострадали, потому что запасов было достаточно. Их больше нет», – отметил в комментарии изданию управляющий директор AlixPartners Дэн Херш.

Как пишет Bloomberg, автопроизводители начали предупреждать, что проблемы имеют характер метастазов и могут снизить прибыль в третьем квартале.

Отмечается, что ключевые центры поставки в Юго-Восточной Азии пострадали от закрытия заводов из-за распространения вспышки Covid-19. Сейчас для выполнения заказов на чипы нужны рекордные 21 неделя, и руководители автопроизводителей говорят, что дефицит может длиться годами.

По словам исследователя Cox Automotive, по мере сокращения запасов на лотах у дилеров, цены на авто в США резко выросли. По словам Дэна Херша, предложение ограничено настолько, что некоторые дилеры арендуют авто, чтобы выставить их в зале.

По материалам НВ
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