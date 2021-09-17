Huawei представила серию смартфонов Nova 9 (фото)

Компания Huawei официально представила новые смартфоны среднего класса – Nova 9 и Nova 9 Pro. Оба устройства получили OLED-дисплеи, кастомный чипсет Qualcomm Snapdragon 778G без поддержки сетей 5G и камеры на 50 Мп.
Huawei Nova 9 оснащен 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ и вырезом под селф-камеру на 32 Мп, а Pro-версия получила 6,72-дюймовую панель и двойную фронталку на 32 + 32 Мп.
Вторая селф-камера в Nova 9 Pro представляет собой сверхширокоугольный модуль. Оба девайса оснащены подэкранными сканерами отпечатков пальцев.
На задней панели расположены идентичные блоки с четырьмя камерами: основой RYYB на 50 Мп, шириком на 8 Мп, макрообъективом на 2 Мп и датчиком глубины на 2 Мп.
Обычный Nova 9 получил батарею емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, а Pro-версия – аккумулятор на 4000 мАч с зарядкой до 100 Вт. Huawei заявляет, что полная зарядка Nova 9 Pro занимает всего 20 минут. Новые смартфоны работают под управлением HarmonyOS 2.0 из коробки. Сервисы Google в них отсутствуют.
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