Как выросли декретные выплаты от Фонда социального страхования за 8 месяцев

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал у Фонда социального страхования, как выросли декретные выплаты.

Среднедневной размер пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования Украины вырос на 18,1% по итогам января-августа по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Он составил 330,85 грн за каждый день пребывания в отпуске по беременности и родам, который в общих случаях длится 126 календарных дней.

Самый большой размер одного дня декретного отпуска в Киеве – он составил 477,3 гривны. Самый маленький – на Ровенщине, 264,8 гривны.

Всего в течение первых 8 месяцев 2021 года Фонд принял на финансирование пособия по беременности и родам на общую сумму 3,4 млрд гривен.

Фонд перечисляет помощь на основании полученного от работодателя заявления-расчета, поэтому дата финансирования выплаты напрямую зависит от даты подачи заявления работодателем.

Для получения пособия по беременности и родам за счет средств Фонда социального страхования Украины, полученный листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

В случае работы по совместительству предоставляется копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы.

Справка Finance.ua:

пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица;

кто выплачивает пособие. Если организацию ликвидируют, материальное обеспечение застрахованным лицам выплачивается правопреемником, а в случае его отсутствия — отделением Фонда социального страхования по месту учета ликвидированного предприятия.

Страховые средства зачисляются на отдельный текущий счет. Их можно использовать только на предоставление социальных услуг.

Как получить пособие: работница должна передать работодателю свой листок нетрудоспособности. На его основании комиссия по соцстрахованию предприятия должна в течение не более чем 10 дней назначить пособие, а работодатель в срок не более чем 5 рабочих дней оформить и подать заявление-расчет.

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