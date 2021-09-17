Как выросли декретные выплаты от Фонда социального страхования за 8 месяцев

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал у Фонда социального страхования, как выросли декретные выплаты.
Среднедневной размер пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования Украины вырос на 18,1% по итогам января-августа по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Он составил 330,85 грн за каждый день пребывания в отпуске по беременности и родам, который в общих случаях длится 126 календарных дней.
Самый большой размер одного дня декретного отпуска в Киеве – он составил 477,3 гривны. Самый маленький – на Ровенщине, 264,8 гривны.
Всего в течение первых 8 месяцев 2021 года Фонд принял на финансирование пособия по беременности и родам на общую сумму 3,4 млрд гривен.
Фонд перечисляет помощь на основании полученного от работодателя заявления-расчета, поэтому дата финансирования выплаты напрямую зависит от даты подачи заявления работодателем.
Для получения пособия по беременности и родам за счет средств Фонда социального страхования Украины, полученный листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.
В случае работы по совместительству предоставляется копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы.
Страховые средства зачисляются на отдельный текущий счет. Их можно использовать только на предоставление социальных услуг.
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