0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

В США FedEx запустила первые беспилотные грузовики, которые будут развозить почту без водителей

В США FedEx запустила первые беспилотные грузовики, которые будут развозить почту без водителей

Американская логистическая компания FedEx запустила первый маршрут беспилотной перевозки почтовых отправлений. Автономные грузовики Paccar с беспилотной системой Aurora стали курсировать от Далласа до Хьюстона и обратно. Общая длина пути достигает 800 км

Об этом сообщает TechCrunch.

Поначалу такие грузовики будут выходить на маршрут два-три раза в неделю, а в их кабине будет сидеть водитель для наблюдения за работой системы и подстраховки на случай экстренных ситуаций.

В процессе тестирования компания надеется выявить возможные проблемы автономных грузовиков. Пока что неизвестно, когда закончится пробный период, но FedEx уже рассчитывает запустить целую сеть беспилотных перевозок до конца 2023 года.

Это не первый шаг FedEx к автономной доставке грузов – летом компания заключила договор со стартапом Nuro, который разрабатывает беспилотные электромобили для перевозки пакетов и небольших посылок.

Ученые, экономисты и эксперты в сфере технологий сходятся во мнении, что профессия водителя грузовика исчезнет среди первых из-за автоматизации с помощью нейросетей. Согласно прогнозам, в США с 2025 года каждый месяц будут терять работу около 25 000 таких специалистов (на год – 300 000), а через два-три десятилетия эта профессия окончательно уйдет в прошлое.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.