В США FedEx запустила первые беспилотные грузовики, которые будут развозить почту без водителей

Американская логистическая компания FedEx запустила первый маршрут беспилотной перевозки почтовых отправлений. Автономные грузовики Paccar с беспилотной системой Aurora стали курсировать от Далласа до Хьюстона и обратно. Общая длина пути достигает 800 км

Об этом сообщает TechCrunch.

Поначалу такие грузовики будут выходить на маршрут два-три раза в неделю, а в их кабине будет сидеть водитель для наблюдения за работой системы и подстраховки на случай экстренных ситуаций.

В процессе тестирования компания надеется выявить возможные проблемы автономных грузовиков. Пока что неизвестно, когда закончится пробный период, но FedEx уже рассчитывает запустить целую сеть беспилотных перевозок до конца 2023 года.

Это не первый шаг FedEx к автономной доставке грузов – летом компания заключила договор со стартапом Nuro, который разрабатывает беспилотные электромобили для перевозки пакетов и небольших посылок.

Ученые, экономисты и эксперты в сфере технологий сходятся во мнении, что профессия водителя грузовика исчезнет среди первых из-за автоматизации с помощью нейросетей. Согласно прогнозам, в США с 2025 года каждый месяц будут терять работу около 25 000 таких специалистов (на год – 300 000), а через два-три десятилетия эта профессия окончательно уйдет в прошлое.