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Евросоюз обновил список стран «зеленой зоны»

Евросоюз обновил список стран «зеленой зоны»

Совет Европейского Союза пересмотрел список стран, въезд из которых на территорию ЕС и Шенгена должен быть разрешен для всех, независимо от цели их поездки. Из этого перечня исключили две страны, добавив одновременно три. Украину оставили в списке.

Это решение Совет Е С принял в четверг, 23 сентября, сообщили в пресс-службе этой организации.

В «зеленый» список добавили Чили, Кувейт и Руанду. Вычеркнули из него Молдову и Боснию и Герцеговину. «Необязательные поездки в ЕС из стран или территорий, которые не значатся в этом списке, являются предметом временных ограничений», — отметили в Совете Е С. Вместе с Украиной в перечне 14 стран и территорий.

Теперь на основе обновленного списка государства Евросоюза и Шенгенской зоны будут менять правила въезда на свою территорию. Впрочем, следовать ли этой рекомендации, каждое национальное правительство решает самостоятельно. Украина, например, входит в такой «зеленый» список Германии. То есть для украинцев путешествия с туристической целью в ФРГ разрешены.

Это решение не касается граждан третьих стран, которые привиты от коронавируса одной из четырех зарегистрированных в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Их должны пускать в Шенген независимо от того, есть ли их страна в этом списке. Разрешать ли въезд людей, привитых другими вакцинами, решает каждое государство ЕС самостоятельно.

Справка Finance.ua:

  • 23 сентября Украина перешла в «желтую» зону карантинных ограничений;
  • один из критериев захождения в «зеленом» списке Совета Е С: количество новых заражений не должно превышать 75 на 100 тысяч населения в течение 14 дней. Этот порог Украина, согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), перешла с 16 сентября. 23 сентября ECDC сообщил уже о почти 120 случаев инфицирования коронавирусом на 100 тысяч населения в течение двух недель.
По материалам Deutsche Welle
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