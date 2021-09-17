Евросоюз обновил список стран «зеленой зоны»

Совет Европейского Союза пересмотрел список стран, въезд из которых на территорию ЕС и Шенгена должен быть разрешен для всех, независимо от цели их поездки. Из этого перечня исключили две страны, добавив одновременно три. Украину оставили в списке.

Это решение Совет Е С принял в четверг, 23 сентября, сообщили в пресс-службе этой организации.

В «зеленый» список добавили Чили, Кувейт и Руанду. Вычеркнули из него Молдову и Боснию и Герцеговину. «Необязательные поездки в ЕС из стран или территорий, которые не значатся в этом списке, являются предметом временных ограничений», — отметили в Совете Е С . Вместе с Украиной в перечне 14 стран и территорий.

Теперь на основе обновленного списка государства Евросоюза и Шенгенской зоны будут менять правила въезда на свою территорию. Впрочем, следовать ли этой рекомендации, каждое национальное правительство решает самостоятельно. Украина, например, входит в такой «зеленый» список Германии. То есть для украинцев путешествия с туристической целью в ФРГ разрешены.

Это решение не касается граждан третьих стран, которые привиты от коронавируса одной из четырех зарегистрированных в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Их должны пускать в Шенген независимо от того, есть ли их страна в этом списке. Разрешать ли въезд людей, привитых другими вакцинами, решает каждое государство ЕС самостоятельно.

Справка Finance.ua:

23 сентября Украина перешла в «желтую» зону карантинных ограничений;