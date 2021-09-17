У 50 крупных поставщиков тепла до сих пор нет контрактов на поставку газа

Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг на 23 сентября получила заявки для подписания трехлетних соглашений о поставках газа от 68,6% производителей тепла, получавших от Нафтогаза газ в предыдущем отопительном сезоне.

«На данный момент в Нафтогаз Трейдинг обратились 738 производителей тепла. При этом с 647 предприятиями соглашения уже подписаны (зарегистрированы в реестре потребителей ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг на информационной платформе Оператора ГТС). В том числе из примерно 220 крупных предприятий ТКЭ, которые осуществляют централизованное отопление в городах и могут стать клиентами Нафтогаз Трейдинга, в компанию обратились 170 предприятий, из которых 158 уже получают газ», — говорится в сообщении.

По остальным заявкам продолжается проверка документов и процедура комплаенс.

В Нафтогазе подчеркнули, что до календарного начала отопительного сезона осталось менее месяца, поэтому призвали производителей тепла подписать договоры о поставках газа.

«У 50 крупных предприятий ТКЭ, которые предоставляют услуги по централизованному отоплению в крупнейших городах, до сих пор нет контрактов на поставку газа», — добавили в НАК.

Напомним, что НАК Нафтогаз Украины подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии. С июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена составит 7,42 грн за один кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы). Цены в последующие периоды (с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года) будут проиндексированы.

Хотя режим ПСО отменили, НКРЭКУ обязала Нафтогаз поставлять газ предприятиям теплокоммунэнерго. Решением предусматриваются автоматические поставки природного газа поставщиком «последней надежды» (газоснабжающая компания Нафтогаз Украины) производителям тепловой энергии, если производитель тепловой энергии остался без поставщика или у действующего поставщика отсутствует подтвержденная номинация для нужд производителя тепловой энергии.

С этого года тарифы на отопление будут устанавливать местные власти, а не энергорегулятор.