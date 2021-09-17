Растрата на 30 миллионов: экс-замдиректора Харьковского авиазавода объявили в розыск

Бывшего первого заместителя генерального директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (Харьковский авиазавод, ХАЗ) Игоря Сунцова, которому заочно объявили подозрение в растрате 30 млн грн, объявили в розыск.

Об этом стало известно из розыскной базы Министерства внутренних дел.

В карточке Сунцова указано, что он «скрывается от органов досудебного расследования». Датой его исчезновения указано 12 августа 2021 года.

Напомним, 30 июля НАБУ и САП сообщили, что бывшему первому заместителю гендиректора ХАЗа заочно объявили подозрение в растрате 1,93 млн долл. США и 553,24 тыс. евро (всего около 30 млн грн по курсу НБУ).

По данным следствия, в течение 2013-2015 гг. чиновник обеспечил перевод госпредприятием указанных сумм коммерческой компании за якобы агентские услуги при продаже за рубеж товаров военного назначения, произведенных на мощностях завода. На самом деле, как выяснили детективы НАБУ, агентские услуги указанной компанией госпредприятию не предоставлялись.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие – одно из предприятий авиационной промышленности Украины, специализирующееся на полном цикле работ по серийному производству, доработке и техническому обслуживанию в процессе эксплуатации произведенных самолетов.

В июне 2015 года ХАЗ, уже в состоянии банкротства, вошел в концерн «Укроборонпром». Включен в список предприятий, которые пока не подлежат приватизации. Основная задолженность – более 2 млрд грн перед госбюджетом – связана с выпуском в 2009 году облигаций на 1,6 млрд грн под государственные гарантии. Общая сумма долговых обязательств завода – свыше 4 млрд грн.