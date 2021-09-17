Аудит «Укрзализныци» выявил нарушений и рисков на 60 миллиардов

Государственная аудиторская служба выявила в «Укрзализныце» финансовых нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 миллиарда гривен.

Об этом говорится в отчете ГАСУ по проверке Укрзализныци за 2017−2020 годы, сообщает Марлин.

Речь идет о финансовых нарушениях, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 1,3 млрд грн; о рискованных операциях, которые привели к недополучению доходов или лишних расходов на сумму 29,9 млрд грн, могут привести к потерям на сумму 1,6 млрд грн; нарушениях в сфере закупок — 21,5 млрд грн, прочих нарушениях и недочетах — 7,2 млрд гривен.

В 2018 году Укрзализныця должна была закупить грузовые вагоны на сумму в 150 млн долларов США по кредиту Европейского банка реконструкции и развития. Проект начался, но не был доведен до конца по непонятным причинам.

Укрзализныця отказалась от кредитных средств, но уплатила 75 млн грн за транзакцию этих денег, что является излишними расходами компании.

В отчете говорится и о бесплатном предоставлении услуг УЗ и ее филиалов контрагентами на сумму 108 млн грн, списании 35 млн грн доходов компании из-за отсутствия претензионной работы юристов УЗ, уплате 113 млн грн санкций из-за невыполнения Укрзализныцей условий договоров.

В аудиторском отчете упомянут и наблюдательный совет компании. На работу членов совета Укрзализныця официально потратила 63 млн грн. Однако аудиторы нашли и другие расходы.

«В то же время без заключения соответствующих актов АО „Укрзализныця“ с корпоративных карт филиала „Центр сервисного обеспечения“ совершено расходов на содержание отдельных членов наблюдательного совета на сумму 15 млн грн», — говорится в отчете.

Средства были потрачены на авиабилеты, проживание и питание членов наблюдательного совета.

В дополнение, компания так и не уплатила 956 млн грн дивидендов в государственный бюджет от чистой прибыли за 2018−2019 годы. Таким образом, государство недополучило почти миллиард гривен, а Укрзализныце грозит пеня.