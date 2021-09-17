0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

Аудит «Укрзализныци» выявил нарушений и рисков на 60 миллиардов

Аудит «Укрзализныци» выявил нарушений и рисков на 60 миллиардов

Государственная аудиторская служба выявила в «Укрзализныце» финансовых нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 миллиарда гривен.

Об этом говорится в отчете ГАСУ по проверке Укрзализныци за 2017−2020 годы, сообщает Марлин.
Речь идет о финансовых нарушениях, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 1,3 млрд грн; о рискованных операциях, которые привели к недополучению доходов или лишних расходов на сумму 29,9 млрд грн, могут привести к потерям на сумму 1,6 млрд грн; нарушениях в сфере закупок — 21,5 млрд грн, прочих нарушениях и недочетах — 7,2 млрд гривен.

В 2018 году Укрзализныця должна была закупить грузовые вагоны на сумму в 150 млн долларов США по кредиту Европейского банка реконструкции и развития. Проект начался, но не был доведен до конца по непонятным причинам.

Укрзализныця отказалась от кредитных средств, но уплатила 75 млн грн за транзакцию этих денег, что является излишними расходами компании.

В отчете говорится и о бесплатном предоставлении услуг УЗ и ее филиалов контрагентами на сумму 108 млн грн, списании 35 млн грн доходов компании из-за отсутствия претензионной работы юристов УЗ, уплате 113 млн грн санкций из-за невыполнения Укрзализныцей условий договоров.

В аудиторском отчете упомянут и наблюдательный совет компании. На работу членов совета Укрзализныця официально потратила 63 млн грн. Однако аудиторы нашли и другие расходы.

«В то же время без заключения соответствующих актов АО „Укрзализныця“ с корпоративных карт филиала „Центр сервисного обеспечения“ совершено расходов на содержание отдельных членов наблюдательного совета на сумму 15 млн грн», — говорится в отчете.

Средства были потрачены на авиабилеты, проживание и питание членов наблюдательного совета.

В дополнение, компания так и не уплатила 956 млн грн дивидендов в государственный бюджет от чистой прибыли за 2018−2019 годы. Таким образом, государство недополучило почти миллиард гривен, а Укрзализныце грозит пеня.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.