Межбанк: начались настоящие валютные ралли

Как мы и предполагали в своем утреннем комментарии — сегодня противостояние интересов крупных покупателей и продавцов только усилилось, а интрига в части дальнейшего поведения доллара «заиграла новыми красками».

Скажем сразу — после кратковременного проседания котировок ниже очень важного психологического уровня в 26,50 гривен и двух валютных интервенций Нацбанка по выкупу излишка предложения — в конечном итоге «выиграли» продавцы. По сухой статистике с утренних 26,555/26,575 гривен к концу дня валютные котировки выросли до 26,62/26,64 гривен и «отвоевали» значительную часть вчерашних потерь.

Наблюдалось настоящее валютное ралли. В самом начале сессии курс существенно просел и шла откровенная игра «на понижение». К 11 часам доллар упал до 26,505/26,525 гривен. И это при том, что НБУ уже выходил на межбанк с интервенцией и купил $ 5 млн по 26,58 гривен, чем сдерживал падение курса пока сам присутствовал на межбанке. Но как только он ушел — игра «на понижение» продолжилась и курс кратковременно ушел к уровням ниже 26,50 гривен. Нацбанк вышел во второй раз с покупкой по 26,47 гривен и этим спровоцировал остальных покупателей. Они поняли, что регулятор может выкупить все дешевые предложения и начали быстро выходить на торги со своими реальными объемами покупки валюты. Если к 12 часам котировки еще удержались на отметке 26,505/26,525 гривен, то уже к обеду ситуация резко изменилась.

Выход основных покупателей на фоне постепенного снижения предложения начал стимулировать рост котировок, активно поддерживаемый спекулянтами. Это привело к росту курса до 26,535/26,555 гривен к обеду и быстрой смене тренда по доллару. Уже к 14 часам доллар подорожал до 26,565/26,585 гривен, к 15:00 котировки выросли до 26,59/26,61 гривен, а завершилась сессия на отметке 26,62/26,64. Лучше всех в этой ситуации себя чувствовали спекулянты. Сыграв с утра «на понижение» и выждав котировок в пределах 26,50 гривен за доллар — они купили необходимые объемы без «лишнего шума». А затем, умело подогревая рынок — уже к вечеру они продали утреннюю валюту уже по 26,635−26,64 гривны. Отличный заработок в пределах до 14 копеек на долларе улучшил их настроение. И при малейшей возможности завтра они планируют продолжить эти валютные ралли. Не против такого поворота событий и крупные продавцы валюты. Они быстро сориентировались в сегодняшней ситуации и тоже неплохо зарабатывали во второй половине дня. В целом же, все эти валютные «пляски с бубнами» оплатит потребитель, т. е. мы с вами, когда увидим в ценниках в магазинах новые заложенные продавцами максимальные курсы доллара и евро.

Главные события 23 сентября на валютном рынке:

1) После активной игры «на понижение» с проседанием курса ниже психологического уровня 26,50 гривен и последующих валютных ралли — в итоге, за день доллар и евро подорожали. Доллар при продаже на 6,5 копеек — до 26,62/26,64 гривен, а евро сразу на 14 копеек — до 31,25/31,27 гривен.

2) Нацбанк дважды выходил на межбанк. В первый раз купил $ 5 млн по 26,58 гривен, а затем скупал валюту уже по 26,47 гривен.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,5186 гривен за доллар, а официальный курс на 24 сентября 2021 года установлен на уровне 26,5272 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 26,62 / 26,64

евро — 31,24 / 31,27

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,17 748 / 1,1749

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