Является ли объектом добровольного декларирования жилой дом в общей собственности — разъяснение ГНС

Дом в общей совместной или общей долевой собственности площадью не более 240 кв. метров считается активом, с которого уже уплачены налоги, если физлицо имеет право собственности на земельный участок соответствующего целевого назначения.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в Государственной налоговой службе детали.
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В ГНС сослались на п. 10 подразд. 9 прим. 4 разд. ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, где определен состав и объем активов, источники получения которых в случае неиспользования физическим лицом права на подачу одноразовой декларации считаются такими, с которых полностью уплачены налоги и сборы.
К таким активам относятся:
В каком случае объект имущества может быть объектом одноразового добровольного декларирования. Если дом был получен (приобретен) физическим лицом за счет доходов, с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.
Физическое лицо «самостоятельно принимает решение об определении активов, которые будут указаны им в декларации».
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