Brabus показал самый быстрый кроссовер в мире

Brabus 900 Rocket Edition, построенный на базе Mercedes-Benz GLE Coupe, на сегодня является самым быстрым кроссовером в мире. Его максимальная скорость составляет 330 км/ч.
Об этом сообщает Brabus.
Brabus 900 Rocket Edition официально представили в рамках яхт-шоу в Монако. Brabus выпустит только 25 экземпляров 900 Rocket Edition на базе GLE Coupe. Цена эксклюзивной новинки может шокировать – за быстрый кроссовер придется заплатить около 447 400 долларов.
Чтобы создать один из самых “злых” кроссоверов на рынке, немецким инженерам пришлось комплексно модернизировать двигатель. Объем 4,0-литрового V8 увеличили до 4,4 литра.
Фото: brabus.com
Двигатель также получил новые турбокомпрессоры, кованые поршни большего размера, кованые шатуны, топливные насосы высокого давления, выпускной тракт большего размера и серьезное обновление программного обеспечения ЭБУ.
Фото: brabus.com
Силовой агрегат выдает 888 л.с., а крутящий момент передается на колеса через 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Выразительному кроссоверу под силу разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 3,2 секунды. Но и это еще не все: Brabus 900 Rocket Edition отличается рекордной для серийных SUV максимальной скоростью – 330 км/ч.
Фото: brabus.com
Автомобиль “обут” в 23-дюймовые колеса Brabus Monoblock Y “Platinum Edition” с шинами Continental размерностью 295/30 ZR23 спереди и 335/30 ZR23 сзади. Инженеры Brabus также добавили новый модуль управления в систему пневматической подвески, уменьшив клиренс автомобиля на 25 мм.
Замедляется кроссовер с помощью карбон-керамических тормозов размером 400 мм спереди и 360 мм сзади. Несмотря на существенные доработки, Brabus уверен в надежности своей продукции и предлагает на машину гарантию в 3 года или 100 000 км.
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