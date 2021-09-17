0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

«Этические хакеры» помогают вернуть доступ к утраченным Bitcoin через забытые пароли

«Этические хакеры» помогают вернуть доступ к утраченным Bitcoin через забытые пароли

Команда хакеров помогает некоторым холдерам Bitcoin получить доступ к своим активам после того, как они были заблокированы из-за того, что люди просто забыли свои пароли.

Об этом сообщает hypebeast.com.

Крис и Чарли Бруксы называют себя «этичными хакерами». Их миссия — помочь владельцам криптовалюты, которые приобрели BTC еще на заре его существования, но затем махнули на крипту рукой, не пользовались е-кошельками и, в итоге, забыли пароли от них.

Отчет The New York Times показывает, что люди, забывшие пароли, не могут забрать свои BTC и не могут их конвертировать в фиатные деньги. По подсчетам, суммарно им принадлежат $ 140 млрд. Это подтверждается недавним отчетом компании Chainalysis, занимающейся данными о криптовалюте, в котором говорится, что примерно 20% из 18,6 млрд Bitcoin, добытых в общей сложности, считаются «потерянными» и лежат в кошельках, к которым люди не обращались годами.

Бруксы обнаружили, что многие из этих «утерянных» активов не потеряны безвозвратно, поэтому они помогли владельцам восстановить доступ к цифровым кошелькам.

Кстати, об интересных инициативах и финансовых нововведениях мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

«Мы обнаружили около 2,5% потерянных Bitcoin, которые, по нашему мнению, могут быть восстановлены. Эти 2,5% составляют примерно $ 3,2 млрд», — сказал Крис Брукс в комментарии HypeBeast.

Крис Брукс отметил, что давно хотел организовать собственное дело. Когда он узнал о том, что множество людей нуждаются в помощи по восстановлению утерянных BTC, он принял решение о создании компании Crypto Asset Recovery.

Как восстанавливают пароли? Хакеры говорят, что взломать Bitcoin-кошелек проще, чем многие думают. Однако это может быть невероятно трудоемким процессом, требующим больших знаний о том, как люди выбирают свои пароли. Чтобы помочь своим клиентам, Бруксы сначала проводят собеседование с ними, чтобы приблизительно понять, каким может быть их пароль.

«Чем больше информации они могут предоставить, тем лучше, потому что тогда мы сможем экстраполировать то, как они создают пароли, и их мыслительный процесс. Затем мы составляем список потенциальных паролей и пробуем открыть доступ, применяя каждый из них», — сказал Чарли Брукс.

Читайте также: Сальвадор купил 700 Bitcoin после легализации криптовалюты

Когда владелец криптоактивов знает хотя бы часть пароля, вероятность его восстановления резко возрастает, говорят хакеры. Они также уверяют, что уровень успеха при этом составляет 27%, но может и снизиться из-за мошенников, которые делятся неправдивой информацией, пытаясь получить доступ к чужим кошелькам.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.