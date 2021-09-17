«Этические хакеры» помогают вернуть доступ к утраченным Bitcoin через забытые пароли

Команда хакеров помогает некоторым холдерам Bitcoin получить доступ к своим активам после того, как они были заблокированы из-за того, что люди просто забыли свои пароли.
Об этом сообщает hypebeast.com.
Крис и Чарли Бруксы называют себя «этичными хакерами». Их миссия — помочь владельцам криптовалюты, которые приобрели BTC еще на заре его существования, но затем махнули на крипту рукой, не пользовались е-кошельками и, в итоге, забыли пароли от них.
Отчет The New York Times показывает, что люди, забывшие пароли, не могут забрать свои BTC и не могут их конвертировать в фиатные деньги. По подсчетам, суммарно им принадлежат $ 140 млрд. Это подтверждается недавним отчетом компании Chainalysis, занимающейся данными о криптовалюте, в котором говорится, что примерно 20% из 18,6 млрд Bitcoin, добытых в общей сложности, считаются «потерянными» и лежат в кошельках, к которым люди не обращались годами.
Бруксы обнаружили, что многие из этих «утерянных» активов не потеряны безвозвратно, поэтому они помогли владельцам восстановить доступ к цифровым кошелькам.
Кстати, об интересных инициативах и финансовых нововведениях мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
«Мы обнаружили около 2,5% потерянных Bitcoin, которые, по нашему мнению, могут быть восстановлены. Эти 2,5% составляют примерно $ 3,2 млрд», — сказал Крис Брукс в комментарии HypeBeast.
Крис Брукс отметил, что давно хотел организовать собственное дело. Когда он узнал о том, что множество людей нуждаются в помощи по восстановлению утерянных BTC, он принял решение о создании компании Crypto Asset Recovery.
Как восстанавливают пароли? Хакеры говорят, что взломать Bitcoin-кошелек проще, чем многие думают. Однако это может быть невероятно трудоемким процессом, требующим больших знаний о том, как люди выбирают свои пароли. Чтобы помочь своим клиентам, Бруксы сначала проводят собеседование с ними, чтобы приблизительно понять, каким может быть их пароль.
«Чем больше информации они могут предоставить, тем лучше, потому что тогда мы сможем экстраполировать то, как они создают пароли, и их мыслительный процесс. Затем мы составляем список потенциальных паролей и пробуем открыть доступ, применяя каждый из них», — сказал Чарли Брукс.
Читайте также: Сальвадор купил 700 Bitcoin после легализации криптовалюты
Когда владелец криптоактивов знает хотя бы часть пароля, вероятность его восстановления резко возрастает, говорят хакеры. Они также уверяют, что уровень успеха при этом составляет 27%, но может и снизиться из-за мошенников, которые делятся неправдивой информацией, пытаясь получить доступ к чужим кошелькам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение минимальной зарплаты стимулировало рост ВВП — ЛюбченкоВчера, 08:29 - 772 13
Цена на электроэнергию для населения с 1 октябряВчера, 11:03 - 4419 9
Витренко объяснил, как можно избежать дефицита газа в ЕвропеВчера, 15:15 - 849 6
В Киеве вернут штрафы за нарушение карантинаПозавчера, 21:00 - 788 4
От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу (фото)Позавчера, 23:51 - 1808 4
Цена на электроэнергию для населения с 1 октябряВчера, 11:03 - 4419 9
Лондонский суд отклонил иск Суркиса к Порошенко и Гонтаревой на 350 млн долларовВчера, 09:45 - 4417 3
Сколько зарабатывают украинцы в рабочих сферах (исследование)Вчера, 09:00 - 3685
В Украине изменили правила обслуживания многоквартирных домовВчера, 16:47 - 3441
В Украине начали действовать новые требования к оформлению документовВчера, 21:00 - 2748 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1158 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 319
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1244 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 865
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 909 5