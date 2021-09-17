«Этические хакеры» помогают вернуть доступ к утраченным Bitcoin через забытые пароли

Команда хакеров помогает некоторым холдерам Bitcoin получить доступ к своим активам после того, как они были заблокированы из-за того, что люди просто забыли свои пароли.

Об этом сообщает hypebeast.com.

Крис и Чарли Бруксы называют себя «этичными хакерами». Их миссия — помочь владельцам криптовалюты, которые приобрели BTC еще на заре его существования, но затем махнули на крипту рукой, не пользовались е-кошельками и, в итоге, забыли пароли от них.

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Отчет The New York Times показывает, что люди, забывшие пароли, не могут забрать свои BTC и не могут их конвертировать в фиатные деньги. По подсчетам, суммарно им принадлежат $ 140 млрд. Это подтверждается недавним отчетом компании Chainalysis, занимающейся данными о криптовалюте, в котором говорится, что примерно 20% из 18,6 млрд Bitcoin, добытых в общей сложности, считаются «потерянными» и лежат в кошельках, к которым люди не обращались годами.

Бруксы обнаружили, что многие из этих «утерянных» активов не потеряны безвозвратно, поэтому они помогли владельцам восстановить доступ к цифровым кошелькам.

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«Мы обнаружили около 2,5% потерянных Bitcoin, которые, по нашему мнению, могут быть восстановлены. Эти 2,5% составляют примерно $ 3,2 млрд», — сказал Крис Брукс в комментарии HypeBeast.

Крис Брукс отметил, что давно хотел организовать собственное дело. Когда он узнал о том, что множество людей нуждаются в помощи по восстановлению утерянных BTC, он принял решение о создании компании Crypto Asset Recovery.

Как восстанавливают пароли? Хакеры говорят, что взломать Bitcoin-кошелек проще, чем многие думают. Однако это может быть невероятно трудоемким процессом, требующим больших знаний о том, как люди выбирают свои пароли. Чтобы помочь своим клиентам, Бруксы сначала проводят собеседование с ними, чтобы приблизительно понять, каким может быть их пароль.

«Чем больше информации они могут предоставить, тем лучше, потому что тогда мы сможем экстраполировать то, как они создают пароли, и их мыслительный процесс. Затем мы составляем список потенциальных паролей и пробуем открыть доступ, применяя каждый из них», — сказал Чарли Брукс.

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Когда владелец криптоактивов знает хотя бы часть пароля, вероятность его восстановления резко возрастает, говорят хакеры. Они также уверяют, что уровень успеха при этом составляет 27%, но может и снизиться из-за мошенников, которые делятся неправдивой информацией, пытаясь получить доступ к чужим кошелькам.