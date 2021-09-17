Экс-чиновницу Николаевской ОГА подозревают в растрате 16 млн грн на закупках некачественных е-учебников

Экс-чиновницу Николаевской областной государственной администрации (ОГА) и двух директоров предприятий-поставщиков подозревают в растрате 16 млн грн на закупках некачественных электронных учебников.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Согласно сообщению, бывшую чиновницу Николаевской ОГА и директоров коммунальной и частной компаний подозревают в халатности и растрате средств.
Правоохранители установили, что в течение 2017-2019 годов директор одного из департаментов облгосадминистрации, руководители коммунальной и частной компании-поставщика заключили договор на получение доступа к сервисам электронной школы и к использованию учебников и пособий в электронном виде для учеников школ Николаевской области.
Согласно официальной документации, закупленные услуги не соответствовали техническим требованиям и функциональным данным. Должностные лица подписали документы, не проверив, на основании чего были перечислены средства из бюджета.
В ходе расследования было установлено, что большая часть отделов образования области вообще не использовали приобретенные электронные сервисы из-за несоответствия учебной программе. Также было установлено, что электронные пособия были лишены функционала – не содержали мультимедийных и интерактивных функций, что было заявлено в требованиях во время приобретения, а представляли собой сканированные варианты учебников.
Отмечается, что эти действия нанесли ущерб бюджету области почти на 16 млн грн.
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