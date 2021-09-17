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В Украине начали действовать новые требования к оформлению документов

В Украине начали действовать новые требования к оформлению документов

С 1 сентября 2021 года в Украине действуют новые требования к оформлению документов.

Об этом сообщает Западное межрегиональное управление Министерства юстиции – г. Львов на странице в Facebook.

«С 1 сентября 2021 года вступил в силу национальный стандарт ДСТУ 4163:2020 “Государственная унифицированная система документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов”. Таким образом, юридические лица все служебные документы должны оформлять согласно ДСТУ 4163:2020, его действие распространяется на государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, предприятия, организации и других юридических лиц независимо от их функционально-целевого назначения, уровня и масштаба деятельности и формы собственности», – сказано в сообщении.

Физические лица-предприниматели этот стандарт могут применять по желанию, добровольно.

Требования стандарта распространяются как на бумажные документы, так и на электронные.

Новые требования распространяются на организационно-распорядительные документы независимо от носителя информации, в частности:

  • организационные (положения, уставы, должностные инструкции, штатные расписания и др.);
  • распорядительные (постановления, решения, приказы, распоряжения);
  • информационно-аналитические (акты, справки, докладные записки, объяснительные записки, служебные письма и др.).

Что меняется:

  • изменения касаются, в частности, состава реквизитов документов, содержания и места расположения реквизитов в документах, бланков и оформления документов требования к изготовлению документов;
  • среди новаций, в частности, изменения в подписи документа. Отныне этот реквизит должен содержать не инициалы и фамилию лица, которое его подписывает, а «собственное имя и фамилию», причем фамилия пишется большими буквами, «собственное имя ФАМИЛИЯ» (то есть не «И. И. Ковальчук», а «Иван КОВАЛЬЧУК»).

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По материалам Finance.UA
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