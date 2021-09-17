В Украине начали действовать новые требования к оформлению документов

С 1 сентября 2021 года в Украине действуют новые требования к оформлению документов.
Об этом сообщает Западное межрегиональное управление Министерства юстиции – г. Львов на странице в Facebook.
«С 1 сентября 2021 года вступил в силу национальный стандарт ДСТУ 4163:2020 “Государственная унифицированная система документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов”. Таким образом, юридические лица все служебные документы должны оформлять согласно ДСТУ 4163:2020, его действие распространяется на государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, предприятия, организации и других юридических лиц независимо от их функционально-целевого назначения, уровня и масштаба деятельности и формы собственности», – сказано в сообщении.
Физические лица-предприниматели этот стандарт могут применять по желанию, добровольно.
Требования стандарта распространяются как на бумажные документы, так и на электронные.
Новые требования распространяются на организационно-распорядительные документы независимо от носителя информации, в частности:
Что меняется:
Кстати, о главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение минимальной зарплаты стимулировало рост ВВП — Любченко13 ч. назад - 659 12
Цена на электроэнергию для населения с 1 октября10 ч. назад - 3609 7
Витренко объяснил, как можно избежать дефицита газа в Европе6 ч. назад - 690 4
В Киеве вернут штрафы за нарушение карантинаВчера, 21:00 - 740 3
От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу (фото)Вчера, 23:51 - 1630 3
Лондонский суд отклонил иск Суркиса к Порошенко и Гонтаревой на 350 млн долларов12 ч. назад - 4377 1
Цена на электроэнергию для населения с 1 октября10 ч. назад - 3609 7
Сколько зарабатывают украинцы в рабочих сферах (исследование)12 ч. назад - 3471
В Украине изменили правила обслуживания многоквартирных домов5 ч. назад - 1998
От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу (фото)Вчера, 23:51 - 1630 3
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1145 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 315
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1238 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 852
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 897 5