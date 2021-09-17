Главные препятствия в ведении бизнеса: прогнозы предпринимателей

90% представителей бизнес-сообщества дают оптимистичный прогноз относительно финансового положения своих компаний на конец 2021 года:
Об этом свидетельствуют результаты опроса «Бизнес-климат в Украине: постпандемический горизонт», проведенного Американской торговой палатой в Украине.
В опросе, который проводился с 25 августа по 15 сентября 2021 года, приняли участие 100 руководителей и топ-менеджеров компаний – членов Палаты. Подавляющее большинство респондентов опроса – это руководители компаний (77%).
62% респондентов уверены, что компании достигнут запланированных финансовых результатов, 28% – достигнут больше, чем было запланировано. И только 10% компаний не смогут достичь запланированных финансовых результатов.
Сколько планируют заработать? Респонденты спрогнозировали доход, количество работников и инвестиций их компаний на конец 2021 года:
Главные препятствия в ведении бизнеса. Суды (56%), правоохранительные органы (32%), олигархи (28%) и налоговые органы (28%) создают наибольшие препятствия для бизнеса в Украине.
Топ-3 ключевых беспокойства по ведению бизнеса в течение следующих шести месяцев:
Что поможет Украине улучшить экономику? 93% представителей бизнес-сообщества отметили, что внедрение реальной и эффективной судебной реформы, верховенства права, справедливого правосудия и искоренение коррупции – приоритет №1 для правительства Украины для достижения экономического роста, улучшения бизнес-климата и привлечения прямых иностранных инвестиций.
Другие ключевые стратегические шаги:
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