Главные препятствия в ведении бизнеса: прогнозы предпринимателей

90% представителей бизнес-сообщества дают оптимистичный прогноз относительно финансового положения своих компаний на конец 2021 года:

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Бизнес-климат в Украине: постпандемический горизонт», проведенного Американской торговой палатой в Украине.

В опросе, который проводился с 25 августа по 15 сентября 2021 года, приняли участие 100 руководителей и топ-менеджеров компаний – членов Палаты. Подавляющее большинство респондентов опроса – это руководители компаний (77%).

62% респондентов уверены, что компании достигнут запланированных финансовых результатов, 28% – достигнут больше, чем было запланировано. И только 10% компаний не смогут достичь запланированных финансовых результатов.

Сколько планируют заработать? Респонденты спрогнозировали доход, количество работников и инвестиций их компаний на конец 2021 года:

59% опрошенных надеются на увеличение доходов;

5% респондентов прогнозируют уменьшение доходов;

52% респондентов отметили, что количество работников остается неизменным;

42% – планируют увеличить количество работников;

35% прогнозируют увеличение инвестиций;

10% – вероятно, уменьшат инвестиции.

Главные препятствия в ведении бизнеса. Суды (56%), правоохранительные органы (32%), олигархи (28%) и налоговые органы (28%) создают наибольшие препятствия для бизнеса в Украине.

Топ-3 ключевых беспокойства по ведению бизнеса в течение следующих шести месяцев:

возможность нового локдауна (61%),

геополитическая неопределенность (53%),

обострение конфликта с Россией (39%);

невозможность достижения запланированных финансовых результатов (29%);

безопасность сотрудников (22%);

невозможность инвестировать (16%).

Что поможет Украине улучшить экономику? 93% представителей бизнес-сообщества отметили, что внедрение реальной и эффективной судебной реформы, верховенства права, справедливого правосудия и искоренение коррупции – приоритет №1 для правительства Украины для достижения экономического роста, улучшения бизнес-климата и привлечения прямых иностранных инвестиций.

Другие ключевые стратегические шаги:

гарантирование справедливой, равной, предсказуемой и прозрачной налоговой политики и честной конкуренции (52%);

обеспечение макроэкономической стабильности и продолжение сотрудничества с МВФ (26%);

обеспечение предсказуемости нормативно-правовой среды для инвесторов (23%);