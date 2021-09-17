Против ФГИУ возбуждено четыре дела за «дешевую» продажу отеля «Днепр»

В отношении руководства Фонда государственного имущества возбуждено 4 уголовных дела за то, что фонд якобы продал отель «Днепр» по заниженной цене.

Об этом в ходе VII Форума «Дирижеры перемен» сказал глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.

«На меня и моих сотрудников уже заведено определенное количество уголовных дел. Только 4 за то, что мы по дешевке продали отель «Днепр», — сказал Сенниченко.

По словам главы ФГИУ, есть и уголовные дела за то, что не были выплачены дивиденды предприятиям, которые находились в управлении Фонда госимущества в 2018 году. Хотя он и его команда присоединились к фонду в начале 2020-го.

Напомним, 15 июля 2020 года состоялся аукцион по продаже ЧАО «Отель «Днепр». Победителем аукциона стала компания ООО «Смартленд», которая покупает отель за 1,1 млрд грн.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 10 сентября 2020 года дал разрешение обществу с ограниченной ответственностью «Смартленд» на приобретение акций частного акционерного общества «Отель «Днепр».