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Украинцы вывели за границу более $0,4 млрд по е-лимитам

Украинцы вывели за границу более $0,4 млрд по е-лимитам

По е-лимитам физические лица с начала 2021 года инвестировали за рубеж $ 427 млн.

Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский во время круглого стола «Как защитить сбережения от инфляции: инвестиции в Украине и за рубежом», проведенного «Финансовым клубом».

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«Выданных е-лимитов за восемь месяцев текущего года уже 32,5 тыс. Возможно, здесь есть удваивание, поскольку отдельные граждане могли в разные месяцы повторно воспользоваться е-лимитами, но есть динамика на увеличение. В прошлом году за этот период было 15 тыс. е-лимитов. Сумма переводов по е-лимитам физлиц — $ 427 млн», — сказал Владимир Лепушинский.

Это больше, чем за весь 2020 год. «В прошлом году было 34,7 тыс. е-лимитов и $ 274 млн. Больше всего выводят на свои счета с целью инвестировать, для покупки американских машин и недвижимости», — рассказал руководитель управления премиального банкинга Укрэксимбанка Даниил Меркулов.

Также е-лимиты используются для инвестиций на рынке акций. «Физлица могут инвестировать в акции иностранных компаний. Есть два пути. Первый — это открыть счет в иностранном банке и в пределах е-лимита 200 тыс. евро на год заключать договор с брокером и инвестировать. Но есть вопросы комплаенса в иностранных банках. Или заключить договор с украинским брокером, банком или инвесткомпанией и в пределах е-лимита заключать сделки», — отметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Бум инвестирования за границу не остановить. «Нам прочат бум инвестирования за границу на фоне того, что ситуация будет относительно стабильная. Чеки будут меньше, а количество клиентов — больше. Спрос на инвестуслуги будет больше, и мы увидим активность в сфере предоставления консультационных услуг», — прогнозирует Даниил Меркулов.

Справка Finance.ua:

  • 7 февраля 2019 года был официально разрешен онлайновый валютообмен для клиентов-физических лиц. Они получили полное право покупать и продавать не только наличную, но и безналичную валюту, хранящуюся на счетах;
  • на момент вступления в силу закона «О валюте» экспортеры были обязаны продавать 50% своей валютной выручки. С 1 марта 2019 года норма обязательной продажи была уменьшена с 50 до 30 процентов, а с 20 июня 2019 года — полностью отменена;
  • с 7 февраля 2019 года вдвое — со 180 до 365 дней — увеличился предельный срок проведения расчетов по экспортно-импортным контрактам.
По материалам Финансовый клуб
  • i

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