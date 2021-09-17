Витренко объяснил, как можно избежать дефицита газа в Европе

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что дефицита газа в Европе можно избежать, если Газпром разрешит европейским компаниям покупать «голубое топливо» с точкой передачи на границе «Россия-Украина».

Об этом Витренко сообщил в Facebook.

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«Для этого (для покрытия дефицита газа в Европе. — Ред.) Газпром должен прямо сейчас начать на своей электронной платформе выставлять своим европейским контрагентам предложение газа с точкой передачи на границе „РФ-Украина“ (газоизмерительная станция „Суджа“). Тогда европейские контрагенты Газпрома смогут сами забронировать транзит через Украину. На нашей стороне как раз проблем точно нет, у нас все открыто и доступно», — заявил Витренко.

По его мнению, то, что Газпром отказывается перенести точку передачи газа, указывает на его злоупотребление своим доминирующим положением на европейском рынке.

Глава Нафтогаза подчеркнул, что российский монополист не играет по европейским правилам, и Кремль продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и против Украины.

«Для тех, кто верит Кремлю и поддается на шантаж, что с запуском „Северного потока-2“ в Европе будет больше газа, и соответственно, ниже цены. Газпром после запуска „Северного потока-2“ может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на „Северный поток-2“. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут», — отметил Витренко.

Он также приветствовал решение немецкого регулятора допустить польскую государственную компанию PGNiG к процессу рассмотрения заявки оператора «Северного потока-2» на сертификацию.

Напомним, польская нефтегазовая компания PGNiG получила право принять участие в сертификации газопровода «Северный поток-2».