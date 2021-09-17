0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 97 0

Почти треть ВВП Украины остается в тени: Минэкономики обновило данные

Почти треть ВВП Украины остается в тени: Минэкономики обновило данные

Уровень теневой экономики в Украине в первом квартале 2021 года составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. По сравнению с данными за 2020 год уровень не изменился.

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики.

По расчетам министерства, по сравнению с первым кварталом 2020 года уровень теневой экономики снизился на 1 п.п.


График: Минэкономики

Два из четырех методов, с использованием которых производится оценка уровня теневой экономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с январем-мартом 2020 года:

  • электрический метод — на 2 п.п. (до 28% от объема официального ВВП);
  • монетарный метод — на 1 п.п. (до 31% от объема официального ВВП).

Два метода показали снижение уровня теневой экономики:

  • метод «расходы населения — розничный товарооборот и услуги» — на 1 п.п. (до 22% от объема официального ВВП);
  • метод убыточности предприятий — на 13 п.п. (до 25% от объема официального ВВП).

Как отметили в Минэкономики, снижение уровня по методу убыточности предприятий «является объективным следствием, во-первых, улучшения финансового состояния предприятий на фоне адаптации к перманентным условиям карантинных ограничений и, как следствие, постепенного оживления деловой активности; во-вторых, действия уникального фактора коронакризиса, проявлением которого стало ограничение традиционных каналов теневой деятельности».

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.