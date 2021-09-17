Почти треть ВВП Украины остается в тени: Минэкономики обновило данные

Уровень теневой экономики в Украине в первом квартале 2021 года составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. По сравнению с данными за 2020 год уровень не изменился.

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики.

По расчетам министерства, по сравнению с первым кварталом 2020 года уровень теневой экономики снизился на 1 п.п.



График: Минэкономики

Два из четырех методов, с использованием которых производится оценка уровня теневой экономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с январем-мартом 2020 года:

электрический метод — на 2 п.п. (до 28% от объема официального ВВП );

); монетарный метод — на 1 п.п. (до 31% от объема официального ВВП ).

Два метода показали снижение уровня теневой экономики:

метод «расходы населения — розничный товарооборот и услуги» — на 1 п.п. (до 22% от объема официального ВВП );

); метод убыточности предприятий — на 13 п.п. (до 25% от объема официального ВВП ).

Как отметили в Минэкономики, снижение уровня по методу убыточности предприятий «является объективным следствием, во-первых, улучшения финансового состояния предприятий на фоне адаптации к перманентным условиям карантинных ограничений и, как следствие, постепенного оживления деловой активности; во-вторых, действия уникального фактора коронакризиса, проявлением которого стало ограничение традиционных каналов теневой деятельности».