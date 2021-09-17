НБУ считает гривну привлекательной для инвестиций

Введение режима инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом сделало гривну привлекательным инвестиционным инструментом.

Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский во время круглого стола «Как защитить сбережения от инфляции: инвестиции в Украине и за рубежом», проведенного «Финансовым клубом».

«Эти шесть лет опыта продемонстрировали, что гривна может как обесцениваться, так и укрепляться. И вероятность этого симметрична. Курс сейчас на тех примерно уровнях колеблется, как это было шесть лет назад. И сейчас мы можем благодаря этому говорить о гривне как о привлекательном инструменте для инвестиций», – сказал Владимир Лепушинский.

Он привел расчеты доходности различных инструментов при условном инвестировании 1000 грн в 2016 году: гривневые инструменты, которые заработали за этот период по 1110-1267 грн, обошли по доходности валютные инструменты (112-499 грн), недвижимость (31-1058 грн) и золото (850 грн).

«Держать доллары под матрасом – это проигрышная стратегия. Это не покроет инфляцию. Рекордсменами, первое место, являются гривневые ОВГЗ. Второе – у гривневого депозита. Это свидетельствует, что гривна способна обезопасить сбережения от обесценивания», – отметил Владимир Лепушинский.

Из-за этого спрос на гривневые депозиты не исчезает, несмотря на низкие ставки. «Одним из самых популярных инструментов инвестирования стали депозиты в гривне. Мы даже, несмотря на кризисную ситуацию, имели рост в прошлом году депозитов домохозяйств в национальной валюте на 28%. В этом году тенденция продолжается. Депозиты в национальной валюте растут в августе к августу на 17%. Депозиты в валюте показали всего 3-процентный рост», – сказал представитель НБУ.

Низкие ставки по валютным депозитам лишь усиливают этот интерес к гривне. «С учетом того, что курс стабилен, а ставки по валютным депозитам стремительно упали и составляют 1,5-2%, а где-то 0%, клиенты стали смотреть в сторону гривны», – подтвердил заместитель председателя правления Таскомбанка Олег Поляк.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова отмечает, что гривна уже не пугает вкладчиков угрозами существенной девальвации. “Сейчас гривна уже не подвержена быстрой и постоянной девальвации, которая была раньше. И ведущие иностранные валюты также постепенно, но обесцениваются. При этом ставки по валютным вкладам очень низкие – почти до 0%, поэтому с учетом уровня процентных ставок, инфляции и других факторов вклады в гривне лучше защищают от инфляции. Но есть фактор налогообложения, и если отменить этот налог, они станут более привлекательными», – уверена Елена Коробкова.

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