Украинцы заинтересовались спекулятивными инвестициями

Из-за высокой инфляции и низкой доходности инструментов с фиксированной доходностью украинцы стали интересоваться спекуляциями.

Об этом рассказали участники круглого стола «Как защитить сбережения от инфляции: инвестиции в Украине и за рубежом», проведенного «Финансовым клубом».

«Есть два типа инструментов: инструменты с фиксированной доходностью и инструменты спекулятивные. При текущем уровне инфляции инструменты с фиксированной доходностью отходят на второй план, и люди начинают интересоваться, а что может дать им денег больше, чем уровень инфляции. Поэтому они больше прибегают к спекулятивным инструментам”, – заявил директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко.

Спекуляции, например, операции с валютным беспоставочным форвардом (NDF), интересны не массовому вкладчику, а состоятельным и финансово грамотным украинцам.

«Средний класс приходит и спрашивает: «На чем можно поспекулировать?» Это NDF, акции, золото. Пошел спрос на спекулятивный инструмент в попытке заработать 15-20% годовых, и желательно в валюте», – рассказал банкир.

Но беспоставочный форвард до сих пор является экзотикой для украинского клиента. «Расчетный беспоставочный форвард может приносить ощутимый доход при минимальном вложении, когда можно разместить небольшую маржу 5-10%, в зависимости от срока, и оперировать с плечом, гораздо больше суммы на покупку-продажу. Но сказать, что есть вал клиентов на этот инструмент, я пока не могу», – сообщила директор по рынкам капитала Альфа-Банка Татьяна Попович.

Банки уже смирились с тем, что их клиентам мало только одних депозитов. «Если раньше портфель клиента выглядел как «кэш, депозит и, возможно, драгоценный металл», то теперь мы еще добавляем портфель ценных бумаг «ОВГЗ, евробонды или выход на мировой рынок», – рассказал руководитель управления премиального банкинга Укрэксимбанка Даниил Меркулов.

Он анонсировал на декабрь запуск услуги форварда для физлиц. «А сейчас нашим продвинутым клиентам предлагаем следующий набор: валютную бумагу, под ее залог даем гривну, гривну проворачиваем на межбанке – прямой дилинг, ставим приятный клиенту курс – в валюту, и еще раз покупаем валютную бумагу. Такая сделка РЕПО позволяет физлицу девальвацию или ее часть превратить в свой доход. Но это единичные сделки», – утверждает Даниил Меркулов.