Coinbase инициирует установление новых правил в отношении криптовалют

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase готовит нормативно-правовую базу для регулирования криптовалютной отрасли в США, которую представит в ближайшие дни.

Как сообщает Coindesk, торговая платформа сейчас готовит инициативы по созданию нормативно-правовой базы для индустрии цифровых активов и обнародует их в ближайшие дни.

Напомним, что Coinbase отказалась от запуска сервиса кредитования Lend из-за давления комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В начале сентября регулятор пригрозил бирже судебным разбирательством в случае запуска Lend.

20 сентября Coinbase сообщила о запуске платформы для инвесторов Coinbase Prime, которая находилась в фазе бета-тестирования с мая текущего года. Теперь сервисом могут воспользоваться все пользователи.

Напомним, что капитализация Coinbase достигла $68 млрд, затмив оценку ICE, Nasdaq Inc. и London Stock Exchange.