Realme представила смартфон с тройной камерой и быстрой зарядкой

Китайская компания Realme представила новый смартфон Realme GT Neo2.
Об этом сообщает GSM Arena.
В самом смартфоне установлен 16,8-сантиметровый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Частота обновления экрана равна 120Гц.
Устройство имеет процессор Snapdragon 870 и батарею мощностью 5 тысяч мегаампер в час. На обратной стороне встроены три камеры – 64Мп, 8Мп и 2Мп.
Фото: GSM Arena
Отмечается, что операционная память Realme GT Neo2 составляет 6,8 или 12Гб, а внутренняя – 128 или 256 Гб. Благодаря кабелю 36 Вт смартфон может зарядиться с 0 до 100% всего за 36 минут.
Стоимость одного базового экземпляра составляет 370 долларов США, а самого дорогого – 465 долларов США.
Фото: GSM Arena
Продажи в Китае начнутся уже в понедельник 27 сентября, однако компания также подтвердила, что устройство вскоре будет представлено миру.
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