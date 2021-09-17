Realme представила смартфон с тройной камерой и быстрой зарядкой

Китайская компания Realme представила новый смартфон Realme GT Neo2.

Об этом сообщает GSM Arena.

В самом смартфоне установлен 16,8-сантиметровый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Частота обновления экрана равна 120Гц.

Устройство имеет процессор Snapdragon 870 и батарею мощностью 5 тысяч мегаампер в час. На обратной стороне встроены три камеры – 64Мп, 8Мп и 2Мп.



Фото: GSM Arena

Отмечается, что операционная память Realme GT Neo2 составляет 6,8 или 12Гб, а внутренняя – 128 или 256 Гб. Благодаря кабелю 36 Вт смартфон может зарядиться с 0 до 100% всего за 36 минут.

Стоимость одного базового экземпляра составляет 370 долларов США, а самого дорогого – 465 долларов США.



Фото: GSM Arena

Продажи в Китае начнутся уже в понедельник 27 сентября, однако компания также подтвердила, что устройство вскоре будет представлено миру.