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В Toyota рассказали, когда выйдет Prius с водородным двигателем

В Toyota рассказали, когда выйдет Prius с водородным двигателем

Предполагается, что новое поколение Toyota Prius будет использовать тот же двигатель внутреннего сгорания, работающий на водороде, что и Corolla.

Автомобиль получит новые моторы предположительно к 2025 году, уверены источники в Японии.

В машине будет использоваться мотор, который сжигает водород вместо бензина. По словам автопроизводителя, установка выбрасывает почти нулевой CO2 и некоторое количество NOx.

В экспериментальной машине применяется мотор объемом 1,6 литра, который адаптировали для работы на сжатом водороде. Для этого инженеры заменили систему подачи и впрыска топлива. В результате горения водорода не происходит вредных выбросов в атмосферу.

Топливо хранится в баллонах под давлением 70 МПа, они взяты от серийной Toyota Mirai.

Тем не менее, вероятно, что обновленный Prius появится в следующем году с обычной силовой установкой с электродвигателем ICE+, но с обновленным дизайном. Через несколько лет появятся водородные модели, которые должны идти рука об руку с необходимой инфраструктурой для заправки водородом.

Напомним, четвертое поколение Toyota Prius (XW50) выпускается с 2015 года. Модель оснащается классической гибридной силовой установкой, состоящей из 98-сильного бензинового двигателя 2ZR-FXE, объемом 1,8 литра и 72-сильного электромотора.

По материалам НВ
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