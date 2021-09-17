В Toyota рассказали, когда выйдет Prius с водородным двигателем

Предполагается, что новое поколение Toyota Prius будет использовать тот же двигатель внутреннего сгорания, работающий на водороде, что и Corolla.
Автомобиль получит новые моторы предположительно к 2025 году, уверены источники в Японии.
В машине будет использоваться мотор, который сжигает водород вместо бензина. По словам автопроизводителя, установка выбрасывает почти нулевой CO2 и некоторое количество NOx.
В экспериментальной машине применяется мотор объемом 1,6 литра, который адаптировали для работы на сжатом водороде. Для этого инженеры заменили систему подачи и впрыска топлива. В результате горения водорода не происходит вредных выбросов в атмосферу.
Топливо хранится в баллонах под давлением 70 МПа, они взяты от серийной Toyota Mirai.
Тем не менее, вероятно, что обновленный Prius появится в следующем году с обычной силовой установкой с электродвигателем ICE+, но с обновленным дизайном. Через несколько лет появятся водородные модели, которые должны идти рука об руку с необходимой инфраструктурой для заправки водородом.
Напомним, четвертое поколение Toyota Prius (XW50) выпускается с 2015 года. Модель оснащается классической гибридной силовой установкой, состоящей из 98-сильного бензинового двигателя 2ZR-FXE, объемом 1,8 литра и 72-сильного электромотора.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на криптовалюту в Украине — проект законаВчера, 10:01 - 1459 8
Аудит «Укрзализныци» выявил нарушений и рисков на 60 миллиардовВчера, 13:30 - 374 7
Водительские права в Украине будут оформлять по-новомуВчера, 11:05 - 2307 7
Зеленский: олигархической ветви власти в Украине больше не будетВчера, 08:30 - 651 3
Китай признал нелегальными все операции с криптовалютамиВчера, 15:15 - 733 2
Водительские права в Украине будут оформлять по-новомуВчера, 11:05 - 2307 7
Должник добровольно уплатил более 404,5 тысячи гривен долга по алиментам, чтобы выехать за границуВчера, 16:44 - 2265
Налогообложение жилья на «вторичке» убрали из налогового законопроектаВчера, 08:04 - 1685 1
Цены на проезд в маршрутках подняли: перевозчики решили заработать в ожидании локдаунаВчера, 17:00 - 1502 1
Налог на криптовалюту в Украине — проект законаВчера, 10:01 - 1459 8
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1272 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 343
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1317 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 921 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 943 5