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Рост прожиточного минимума на 200 грн — это мало: в Раде перепишут проект бюджета-2022

Рост прожиточного минимума на 200 грн — это мало: в Раде перепишут проект бюджета-2022

В Верховной Раде доработают проект госбюджета на 2022 год до результатов голосования. Как заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, повышение прожиточного минимума всего на 200 грн — это мало, и эту сумму хотят изменить.

При этом показатели в госбюджете должны соответствовать нынешним экономическим параметрам. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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«Мы можем проголосовать любую цифру, но под них нужно иметь средства. Я сейчас совершенно не оправдываю Кабинет Министров. Нужно смотреть поступления, дефицит, который есть сегодня, на неиспользованные ресурсы, которые предусмотрены для тех или иных бюджетных программ», — заявил Разумков в эфире телеканала «Прямой».

В проект госбюджета сейчас заложено суммарное за год повышение прожиточного минимума всего на 203 грн. Для трудоспособных лиц прожиточный минимум планируют установить на таком уровне:

  • с 1 января — 2481 грн. Повышения с этой даты не будет, такой прожиточный минимум устанавливается с 1 декабря 2021 года;
  • с 1 июля — 2600 грн. Повышение составит 119 грн;
  • с 1 декабря — 2684 грн. Это рост еще на 84 грн.

Минимальную зарплату, к слову, тоже собираются поднять всего на 200 грн. Так, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате при повышении минимальной зарплаты в нашей стране приходится держать баланс.

«Если неконтролируемо повышать минимальную заработную плату — это достаточно большой ресурс, который сильно скажется на монетарной политике. Это может раскрутить инфляцию до состояния гиперинфляции», — сказал глава Кабмина.

При этом повышение заработных плат врачам и другим медицинским работникам в Украине заложили в проект госбюджета на 2022 год. Так, планируется, что минимальная зарплата врача в стране составит 20 тыс. грн, а среднего медицинского работника (например, медсестры или фельдшера) — 13,5 тыс. грн. Средства на повышение зарплат выделят по программе медицинских гарантий.

По материалам Обозреватель
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