Рост прожиточного минимума на 200 грн — это мало: в Раде перепишут проект бюджета-2022

В Верховной Раде доработают проект госбюджета на 2022 год до результатов голосования. Как заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, повышение прожиточного минимума всего на 200 грн — это мало, и эту сумму хотят изменить.
При этом показатели в госбюджете должны соответствовать нынешним экономическим параметрам. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Читайте также: Министр финансов объяснил повышение минимальной зарплаты в 2022 году всего на 200 гривен
«Мы можем проголосовать любую цифру, но под них нужно иметь средства. Я сейчас совершенно не оправдываю Кабинет Министров. Нужно смотреть поступления, дефицит, который есть сегодня, на неиспользованные ресурсы, которые предусмотрены для тех или иных бюджетных программ», — заявил Разумков в эфире телеканала «Прямой».
В проект госбюджета сейчас заложено суммарное за год повышение прожиточного минимума всего на 203 грн. Для трудоспособных лиц прожиточный минимум планируют установить на таком уровне:
Минимальную зарплату, к слову, тоже собираются поднять всего на 200 грн. Так, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате при повышении минимальной зарплаты в нашей стране приходится держать баланс.
«Если неконтролируемо повышать минимальную заработную плату — это достаточно большой ресурс, который сильно скажется на монетарной политике. Это может раскрутить инфляцию до состояния гиперинфляции», — сказал глава Кабмина.
При этом повышение заработных плат врачам и другим медицинским работникам в Украине заложили в проект госбюджета на 2022 год. Так, планируется, что минимальная зарплата врача в стране составит 20 тыс. грн, а среднего медицинского работника (например, медсестры или фельдшера) — 13,5 тыс. грн. Средства на повышение зарплат выделят по программе медицинских гарантий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы второй месяц подряд забирают деньги из банковВчера, 11:30 - 9569 14
Кабмин предлагает установить плату за пользование государственными дорогамиВчера, 16:00 - 9797 13
Рада приняла постановление об обеспечении украинцев жильемВчера, 13:00 - 2429 8
Себестоимость добычи газа «Нафтогазом» составляет 1 гривна/куб. м, — исполнительный директор группы ВатерландерВчера, 10:32 - 1474 8
Зеленский предлагает ввести двойное гражданство для зарубежных украинцевВчера, 12:26 - 1315 7
Кабмин предлагает установить плату за пользование государственными дорогамиВчера, 16:00 - 9797 13
Украинцы второй месяц подряд забирают деньги из банковВчера, 11:30 - 9569 14
«Нафтогаз» озвучил цену газа для населения до конца отопительного сезонаВчера, 12:01 - 5336 3
Рада приняла постановление об обеспечении украинцев жильемВчера, 13:00 - 2429 8
Зеленский предлагает ввести двойное гражданство для зарубежных украинцевВчера, 12:26 - 1315 7
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1057 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 304
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1200 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 824
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 881 5