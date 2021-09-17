Украина надеется на увеличение помощи США до $1 миллиарда — Кулеба

Украина активно работает над тем, чтобы финансовая помощь США нашей стране в ближайшие годы достигла 1 млрд долларов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-включения из Нью-Йорка на своей странице в Facebook.

«Моя позиция очень проста, и я уже начал говорить об этом с Конгрессом США и администрацией (президента США. – Ред). Я считаю, что уровень финансовой поддержки Украины Соединенными Штатами Америки должен достичь отметки в 1 млрд долларов, и это должно произойти в ближайшие годы. Для этого есть все политические и безопасностные предпосылки, и есть много сил в Конгрессе, которые уже поддерживают эту инициативу», – сказал Кулеба.

Он отметил, что это «не произойдет сейчас», но Украина будет активно работать над тем, чтобы это произошло в ближайшие годы,

Кулеба подчеркнул, что значительная часть этой суммы должна идти именно на сектор безопасности. По его словам, «клуб государств», которые получают от США 1 млрд долларов и больше в помощи, – это «клуб избранных, это лучше, чем любой общий статус», и Украина будет стремиться этого достичь.

Глава украинской дипломатии также сообщил, что вопрос покупки или получения технологий для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны Украины является топ-приоритетом в нашем диалоге с США.

«Все реально… Кстати, обратите внимание, как нервно реагирует Россия на этот процесс, на это наше сотрудничество, потому что, вы понимаете, что они хотят, чтобы мы были слабыми, а мы хотим, чтобы мы были сильными. Поэтому мы будем работать с США и другими государствами над укреплением украинской обороноспособности», – резюмировал министр.

Как сообщалось, комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил оборонную помощь Украине в 2022 году в размере 300 млн долларов.