Рада хочет возобновить аукционы для большой приватизации

Вчера Верховная Рада приняла за основу проект закона №5397, который вносит изменения в закон о приватизации государственного и коммунального имущества. Речь идет об уточнении некоторых положений и содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации.

«За» проголосовали 265 парламентариев.

Среди прочего документ предусматривает возобновление аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина. При этом он устанавливает ограничения по проведению торгов со снижением стартовой цены, аукционов по методу изучения ценовых предложений и приватизации путем выкупа.

Кроме того, законопроект предлагает исключить государственные предприятия по изготовлению, ремонту технических и других средств реабилитации для лиц с инвалидностью из перечня запрещенных к приватизации.

В пояснительно записке указано, что цель проекта – гармонизация законов для согласования терминологии, касающейся электронной торговой системы и центральной базы данных, с законодательными актами в сфере концессии и аренды государственного и коммунального имущества.

Такие изменения необходимы для совершенствования указанных сроков с технической точки зрения и установки больших требований к защищенности и открытости электронной торговой системы, а именно гарантий открытого кода ее центральной базы данных.