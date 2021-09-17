Правительство утвердило требования к электронным аукционам по продаже земельных участков

Кабинет Министров утвердил требования к обеспечению публичности и прозрачности земельных торгов в форме электронных аукционов по продаже и передаче в пользование земельных участков.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 сентября.

Постановлением «Некоторые вопросы подготовки к проведению и проведению земельных торгов для продажи земельных участков и приобретения прав пользования ими (аренды, суперфиция, эмфитевзиса)» утверждены технические требования к подготовке и проведению электронных торгов.

В частности, определен порядок:

обнародование результатов торгов;

возврат регистрационных гарантийных взносов участников, а также вознаграждения, уплачиваемого победителем земельных торгов оператору электронной площадки;

возмещение расходов на подготовку лота для продажи;

порядок и сроки внесения платы за продажу земельного участка или платы за пользование земельным участком;

порядок реализации преимущественного права покупки земельного участка в собственности в случае продажи его через электронный аукцион.

Также установлены технические требования к проведению повторных торгов; порядок функционирования и администрирования электронной торговой системы в соответствии с Земельным кодексом Украины.

В документе отмечается, что введение в действие постановления позволит повысить экономическую эффективность проведения земельных торгов.

Напомним, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственные земли могут только физические лица – граждане Украины с ограничением в 100 га в одни руки. Вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.