Сколько в Украине зарабатывают супервайзеры

Супервайзеры – специалисты, которые могут работать во многих сферах и рассчитывать на достойный уровень заработной платы, ведь они являются контролирующими кадрами.
Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от аналитиков кадрового портала grc.ua о требованиях, обязанностях и размере зарплат супервайзеров.
Чаще всего работодатели ищут таких специалистов:
Список навыков, которые должны быть у специалиста, конечно, может отличаться в зависимости от работодателя, однако можно выделить несколько универсальных пунктов:
Обязанности супервайзера:
Заработная плата:
Ожидания кандидатов почти совпадают с предложениями работодателей. Так, 40% ищущих работу супервайзера согласны принять предложение при условии оплаты от 12 до 22,4 тыс. грн.
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