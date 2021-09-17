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Сколько в Украине зарабатывают супервайзеры

Сколько в Украине зарабатывают супервайзеры

Супервайзеры – специалисты, которые могут работать во многих сферах и рассчитывать на достойный уровень заработной платы, ведь они являются контролирующими кадрами.

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от аналитиков кадрового портала grc.ua о требованиях, обязанностях и размере зарплат супервайзеров.

Чаще всего работодатели ищут таких специалистов:

  • супервайзер торговых агентов. Контролирует работу «продажников», задача которых – подписывать договоры о поставках с магазинами;
  • супервайзер мерчандайзеров. Следит за работой кадров, которые занимаются раскладкой продукции, расстановкой ценников и пр.;
  • супервайзер промоутеров. Наблюдает за корректностью проведения промоакций. В некоторых случаях берет на себя инструктаж промоутеров, ведь чаще всего на такие мероприятия берут неопытных людей;
  • супервайзер торговой сети. Контролирует группу из 10-20 сотрудников. Следит за дисциплиной, формирует график смен и отпусков, реагирует на жалобы покупателей и так далее.

Список навыков, которые должны быть у специалиста, конечно, может отличаться в зависимости от работодателя, однако можно выделить несколько универсальных пунктов:

  • знание английского языка;
  • опыт работы – от 1 до 3 лет. Такое требование встречается в актуальных вакансиях чаще всего: 55% работодателей ищут супервайзеров с опытом работы. Без опыта готовы взять работника всего 17% работодателей;
  • отличные навыки работы с ПК. Excel, Word, PowerPoint, CRM, аналитические инструменты;
  • организаторские способности;
  • коммуникабельность. Специалисту приходится общаться с большим количеством людей ежедневно;
  • аналитические способности. Супервайзер должен постоянно оценивать качество выполненной работы, порой субъективно мысленно, а порой с помощью компьютерных программ;
  • умение вести деловую переписку.

Обязанности супервайзера:

  • контроль над работниками и их мотивация;
  • ведение переговоров, включая телефонные: например, с поставщиками;
  • обучение персонала, проведение инструктажей. Если в команду попадает неопытный работник, задача супервайзера – поскорее ввести его в курс дела;
  • управление проектом. На плечи супервайзера ложатся обязанности по контролю всех аспектов работы команды: он знакомится с планом руководства, делегирует задачи, контролирует ход их выполнения, формирует отчеты и презентует их начальству;
  • планирование продаж. Если это супервайзер, который имеет дело с непосредственными продажами, он должен знать, сколько продукции нужно реализовать за день/неделю/месяц, чтобы выполнить план руководства;
  • подбор кадров. В некоторых случаях супервайзер занимается рекрутингом, то есть самостоятельно отбирает специалистов в свою команду;
  • проведение опросов клиентов. Иногда супервайзер отвечает за сбор мнений.

Заработная плата:

  • средний уровень зарплаты специалиста категории – 22 800 гривен;
  • 43% работодателей предлагают компенсацию в диапазоне 16 400 – 22 700 гривен;
  • 30% – до 29 000 гривен;
  • 5% кандидатов могут рассчитывать на оклад свыше 41 600 грн.

Ожидания кандидатов почти совпадают с предложениями работодателей. Так, 40% ищущих работу супервайзера согласны принять предложение при условии оплаты от 12 до 22,4 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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