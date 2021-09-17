0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Представлен смартфон Nokia G50 с большим экраном, поддержкой 5G и батареей на 5000 мА·ч

Представлен смартфон Nokia G50 с большим экраном, поддержкой 5G и батареей на 5000 мА·ч

Компания HMD Global официально представила смартфон среднего уровня Nokia G50 с поддержкой сотовой связи 5G. На устройство установлена операционная система Android 11.

Применён процессор Qualcomm Snapdragon 480, который содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Объем оперативной памяти равен 4 Гбайт. Флеш-накопитель ёмкостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.

Новинка получила большой 6,82-дюймовый дисплей формата HD+ (720 × 1640 точек) с 70-процентным охватом цветового пространства NTSC. Фронтальная камера способна формировать 8-мегапиксельные изображения. Сзади установлена тройная камера с 48-мегапиксельным основным датчиком, 5-мегапиксельным блоком с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельным сенсором глубины.


Фото: Nokia

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, контроллер NFC, FM-тюнер, боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм гнездо для наушников и порт USB Type-C.

Размеры составляют 173,83 × 77,68 × 8,85 мм, вес — 220 г. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки.


Фото: Nokia

В продажу модель Nokia G50 поступит по ориентировочной цене от 230 евро.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.