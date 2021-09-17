Представлен смартфон Nokia G50 с большим экраном, поддержкой 5G и батареей на 5000 мА·ч

Компания HMD Global официально представила смартфон среднего уровня Nokia G50 с поддержкой сотовой связи 5G. На устройство установлена операционная система Android 11.
Применён процессор Qualcomm Snapdragon 480, который содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Объем оперативной памяти равен 4 Гбайт. Флеш-накопитель ёмкостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.
Новинка получила большой 6,82-дюймовый дисплей формата HD+ (720 × 1640 точек) с 70-процентным охватом цветового пространства NTSC. Фронтальная камера способна формировать 8-мегапиксельные изображения. Сзади установлена тройная камера с 48-мегапиксельным основным датчиком, 5-мегапиксельным блоком с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельным сенсором глубины.
Фото: Nokia
В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, контроллер NFC, FM-тюнер, боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм гнездо для наушников и порт USB Type-C.
Размеры составляют 173,83 × 77,68 × 8,85 мм, вес — 220 г. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки.
Фото: Nokia
В продажу модель Nokia G50 поступит по ориентировочной цене от 230 евро.
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