Правительство поддержало законопроект, который позволит устранить ряд пробелов в сфере е-торговли

Кабинет Министров согласовал и внесет на рассмотрение Верховной Рады обновленный законопроект, который позволит устранить ряд пробелов в сфере электронной торговли.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Телеграме.
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«Усиливаем защиту прав потребителей. Правительство поддержало обновленный проект закона во исполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, которое позволит устранить ряд пробелов, в частности в сфере электронной торговли», – отметил Шмигаль.
По его словам, сейчас существует проблема, когда человек не может пожаловаться или вернуть товар, приобретенный в Интернете.
«Поэтому мы предлагаем это исправить путем введения механизма добровольной идентификации продавца в реестре интернет-магазинов», – добавил премьер-министр.
Кроме того, правительство уже согласовало четыре законопроекта об электронной идентификации и электронных доверительных услугах, цель которых, в частности, присоединение Украины к Единому цифровому рынку Евросоюза.
Также КМУ принял законопроект, которым предлагается, чтобы грузовики весом более 12 тонн платили за пользование дорогами государственного значения. Этот проект закона также является частью плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации, ведь это практика большинства европейских стран.
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