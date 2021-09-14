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Шмыгаль анонсировал направления трансформации угольных регионов

Шмыгаль анонсировал направления трансформации угольных регионов

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль анонсировал приоритеты государственной программы справедливой трансформации угольных регионов до 2030 года.

«Госпрограмма справедливой трансформации угольных регионов до 2030 года станет официальным стартом постепенного процесса диверсификации монопрофильных экономик угольных городов, создания новых возможностей для жителей этих территорий», — заявил он на заседании правительства.

Он указал, что это около 1 млн жителей в 25 территориальных громадах. А в следующем году за средства госбюджета и за счет поддержки международных партнеров будет старт реализации первых пилотных проектов по трансформации.

«Долгосрочные проекты обеспечат уменьшение зависимости локальных экономик от угледобычи, достойную жизнь и достаточный заработок жителей, в том числе и сотрудникам, на которых повлияет процесс отказа от ископаемого топлива», — указал Шмыгаль.

По материалам Вести
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