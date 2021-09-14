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В Украине начали судить «самокатчиков»: какие штрафы платят нарушители

В Украине начали судить «самокатчиков»: какие штрафы платят нарушители

В Едином реестре судебных решений зафиксировано 3 уголовных дела, связанных с ДТП на электросамокате. В двух случаях суд признал виновным именно водителя самоката. Об этом сообщает Опендатабот.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает, какие штрафы устанавливал суд нарушителям на электросамокатах.

Коротко о сути этих дел:

1. Наибольший ущерб был причинен женщине, которая возвращалась домой, когда ее неожиданно задел самокат. Из-за столкновения пострадавшая долго пробыла в больнице и ей пришлось установить эндопротез, чтобы снова иметь возможность передвигаться.

В этом деле суд признал водителя самоката виновной по ст. 291 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, возмещение стоимости лечения (112 160 грн), морального ущерба в размере *23 тыс. грн и половины расходов на юридическое сопровождение. Интересно, что обвиняемую не лишили права управления и вернули самокат, на котором произошел инцидент.

2. Во втором случае водитель самоката не справился с управлением, из-за чего сбил девушку на велосипеде. Его признали виновным в совершении уголовного преступления и назначили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан — 3400 грн на тот момент. Кроме того, самокатчика обязали возместить потерпевшей 70 тыс. грн морального ущерба и 37 216 грн – материального.

Сейчас в Украине большинство столкновений и ДТП, связанных с самокатами, квалифицируются как административное нарушение. В судебном реестре зафиксировано 16 дел, связанных с ДТП с участием электросамокатов.

Штрафы. Количество ДТП и несчастных случаев с электросамокатами растет, как растет и сумма штрафов для водителей такого транспорта. За нарушение ПДД по административному постановлению еще год назад водители платили штраф 340 грн, а уже в 2021-м сумма штрафа составляет 850 грн.

В основном водителей самокатов привлекают к ответственности по 124 ст. административного кодекса: повреждение транспортных средств и другого имущества. Согласно этой статье, водители самокатов относятся к участникам дорожного движения.

Справка Finance.ua:

  • ранее компании по прокату электросамокатов снизили максимальную скорость перемещения на них до 20 км/ч, а в парках, на пешеходных улицах и площадях, в 50 метрах от станций метро и на территориях дипломатических учреждений и госучреждений, работающих в сфере нацбезопасности, – до 14 км/ч;
  • в ВР уже внесены законопроекты №5731 и №5732, которые устанавливают основные правила дорожного движения для электросамокатов, моноколес, гироскутеров и т.д., а также административные штрафы за нарушение этих правил для владельцев такого транспорта;
  • в соответствии с проектами законов, для водителей легкого персонального транспорта предлагают установить такие штрафы:
    - нарушение ПДД340 грн;
    - нарушение ПДД в состоянии опьянения – 680 грн;
    - создание аварийной ситуации — 850 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.
По материалам Finance.UA
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