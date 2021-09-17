За счет чего профинансируют дешевую ипотеку

Кабинет министров Украины одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 20 млрд гривен. За счет этих средств будут приобретены акции допэмиссии госкомпании «Украинская финансовая жилищная компания».

Об этом сообщается на заседании правительства 22 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Согласно документу, Министерство финансов Украины в течение 2021 года осуществляет:

приобретение в государственную собственность акций дополнительной эмиссии ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» в сумме 20 млрд грн в обмен на облигации внутреннего государственного займа;

выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 20 млрд грн со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 13 процентов годовых, в том числе путем дополнительного выпуска ОВГЗ на рыночных условиях, которые сложились на ближайших к дополнительному выпуску аукционах по размещению этих облигаций внутреннего государственного займа.

В августе постановлением Кабинета министров были утверждены условия, на которых «Украинская финансовая жилищная компания» будет обеспечивать граждан Украины жильем на условиях финансового лизинга и ипотечного кредитования за счет собственных и привлеченных средств.

«На сегодня только на жилищном учете состоят более 650 тысяч семей, из которых более 100 тысяч — семьи государственных служащих», — говорится в документе.

Справка Finance.ua:

В июне 2021 года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составляла 17,3% годовых на первичном и 13,2% – на вторичном рынке. За второй квартал ставки снизились соответственно на 0,1 п. п. и на 0,7 п. п.

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