За счет чего профинансируют дешевую ипотеку

Кабинет министров Украины одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 20 млрд гривен. За счет этих средств будут приобретены акции допэмиссии госкомпании «Украинская финансовая жилищная компания».
Об этом сообщается на заседании правительства 22 сентября, которое транслировалось на Youtube.
Согласно документу, Министерство финансов Украины в течение 2021 года осуществляет:
В августе постановлением Кабинета министров были утверждены условия, на которых «Украинская финансовая жилищная компания» будет обеспечивать граждан Украины жильем на условиях финансового лизинга и ипотечного кредитования за счет собственных и привлеченных средств.
«На сегодня только на жилищном учете состоят более 650 тысяч семей, из которых более 100 тысяч — семьи государственных служащих», — говорится в документе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада приняла постановление об обеспечении украинцев жильем8 ч. назад - 1872 9
Украинцы второй месяц подряд забирают деньги из банков9 ч. назад - 5772 9
Себестоимость добычи газа «Нафтогазом» составляет 1 гривна/куб. м, — исполнительный директор группы Ватерландер10 ч. назад - 1117 7
Зеленский предлагает ввести двойное гражданство для зарубежных украинцев8 ч. назад - 957 6
Кабмин предлагает установить плату за пользование государственными дорогами5 ч. назад - 2902 5
Украинцы второй месяц подряд забирают деньги из банков9 ч. назад - 5772 9
«Нафтогаз» озвучил цену газа для населения до конца отопительного сезона9 ч. назад - 3890 3
Кабмин предлагает установить плату за пользование государственными дорогами5 ч. назад - 2902 5
Рейтинг крупнейших кредиторов: кому задолжали украинские предприятияВчера, 21:03 - 2718 1
Налоговая амнистия: Гетманцев ответил на главные «вопросы без ответов»11 ч. назад - 1893 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1010 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 299
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1170 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 796
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 864 5