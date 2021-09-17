Компания BMW запатентовала уникальные задние двери (фото)

Компания BMW защитила патентом необычную конструкцию задней боковой двери. Как показывают опубликованные порталом Carbuzz рисунки, они состоят из двух створок.
На опубликованных изображениях представлен внедорожник. В профиль все выглядит как обычно: привычные двери, ведущие на заднее сиденье. Однако вид сверху показывает, что подвижной сделана также часть крыши над вторым рядом.
Судя по картинкам, верхняя створка может открываться вместе с боковой или подниматься вверх по отдельности. В обоих случаях обеспечивается максимально удобная посадка: пассажиру не мешает потолок. В низких легковушках система окажется даже более полезной, чем в крупных и высоких кроссоверах.
Пока неясно, предполагает ли BMW действительно ставить подобную систему на свои серийные автомобили. Нередко автоконцерны патентуют интересные идеи просто так, не имея планов внедрять их на конвейере. Сейчас из серийных BMW подъемные двери есть только у гибрида i8.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шведская марка Volvo изменила логотипПозавчера, 22:00 - 1464 4
Госстат подсчитал основные расходы украинцев (инфографика)Вчера, 13:16 - 1768 3
В Польше заявили о нехватке работников из УкраиныВчера, 11:00 - 1170 3
Должник добровольно уплатил более 404,5 тысячи гривен долга по алиментам, чтобы выехать за границуПозавчера, 16:44 - 5318 3
Оформлено почти 40 тыс. авто «на еврономерах» за 100 дней действия законов23.09.2021, 16:35 - 458 3
В мире заговорили о новом финансовом кризисеВчера, 20:46 - 4211
Падение курса гривны и гиперинфляция: эксперт рассказал, что может ждать украинцев в 2022 годуВчера, 09:04 - 2994
Стоимость доллара в следующем году может существенно возрасти — прогнозВчера, 10:13 - 2849
Сколько в Украине зарабатывают супервайзерыВчера, 17:00 - 1791
Госстат подсчитал основные расходы украинцев (инфографика)Вчера, 13:16 - 1768 3
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1346 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 362
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1359 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 957 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 977 5