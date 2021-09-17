Компания BMW запатентовала уникальные задние двери (фото)

Компания BMW защитила патентом необычную конструкцию задней боковой двери. Как показывают опубликованные порталом Carbuzz рисунки, они состоят из двух створок.

На опубликованных изображениях представлен внедорожник. В профиль все выглядит как обычно: привычные двери, ведущие на заднее сиденье. Однако вид сверху показывает, что подвижной сделана также часть крыши над вторым рядом.

Судя по картинкам, верхняя створка может открываться вместе с боковой или подниматься вверх по отдельности. В обоих случаях обеспечивается максимально удобная посадка: пассажиру не мешает потолок. В низких легковушках система окажется даже более полезной, чем в крупных и высоких кроссоверах.

Пока неясно, предполагает ли BMW действительно ставить подобную систему на свои серийные автомобили. Нередко автоконцерны патентуют интересные идеи просто так, не имея планов внедрять их на конвейере. Сейчас из серийных BMW подъемные двери есть только у гибрида i8.