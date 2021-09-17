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Новый Toyota Land Cruiser получил пакет обновлений (фото)

Компания Liberty Walk специализируется на очень смелых тюнинг-пакетах для таких машин, как Lamborghini Huracan и Nissan GT-R. Но недавно ателье заинтересовалось доработкой внедорожников. В частности, компания представила свою версию Toyota Land Cruiser 300.

Пакет внешнего тюнинга поступит в продажу в 2022 году. Он разрабатывался совместно с компанией Sphere Ligh, и в Сети уже есть рендеры экстерьера. Передний бампер внедорожника получил дополнительные LED-элементы и более низкую «губу», которая хотя и ухудшает внедорожные характеристики машины, но должна улучшить аэродинамику. Впрочем, на «крузаках» с таким тюнингом редко покидают пределы асфальта.

Логотипы Toyota уступили место шильдикам Liberty Walk. Дизайнеры ателье переделали колесные арки, пороги и задний бампер. На пятой двери для чего разместили спойлер. Стоит такой пакет дизайнерских доработок 20 тысяч долларов вместе с работой. Осталось отстоять очередь за Land Cruiser 300. Во всем мире неожиданно образовался дефицит этих внедорожников.

По материалам MMR
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